Польский дипломат опубликовал свое сообщение в социальной сети X, репостнув публикацию СМИ о проблемах со связью на фронте.

Как отреагировал Сикорский на ограничение работы Starlink?

Илон Маск, большой босс, ты снова используешь свои продукты в политических целях? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой,

– написал Сикорский.

Напомним, что именно Польша оплачивает работу Starlink в Украине. Этот сервис имеет решающее значение для управления дальнобойными дронами, наносящими удары по российской логистике на оккупированных территориях юга и востока Украины.

Упоминание о "большом боссе" отсылает к шумной дискуссии в соцсетях между Сикорским, Маском и государственным секретарем США Марко Рубио в 2025 году.

Тогда глава Tesla и SpaceX сказал польскому министру: "Заткнись, маленький человек".

Конфликт возник после заявления Маска о том, что вся линия фронта Украины рухнет, если он отключит Starlink.

Позже бизнесмен заявил, что, несмотря на несогласие с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Маск также подчеркнул, что компания не стала бы этого делать или использовать сервис в качестве рычага давления на Украину.

Справка: В Германии задержали двух подозреваемых, которые в сентябре умышленно устроили поджог на территории объекта Starlink в польском Мазовецком воеводстве. Эта станция обеспечивает связью часть Центральной и Восточной Европы, в частности Украину.

Что известно об ограничениях спутниковой связи

Утром волонтер Сергей Стерненко сообщил, что ночью компания SpaceX ограничила работу терминалов для Сил обороны. По его словам, из-за этого был сорван ряд важных миссий. Впоследствии эту информацию подтвердил советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов.

Проблемы начали фиксировать подразделения 7-го корпуса ДШВ на Гуляйпольском направлении. Речь идет о так называемом военном пакете Starshield, который ранее работал без ограничений по скорости передачи данных.

Источники 24 Канала в Министерстве обороны подтвердили наличие ограничений.

Сбои возникают при движении со скоростью свыше 160 километров в час. Это существенно затрудняет логистическое обеспечение, работу беспилотных систем и выполнение задач middle strike, то есть ударов по целям на средней глубине.