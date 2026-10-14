Об этом 24 Каналу сообщили источники в Министерстве обороны.

Что известно об ограничениях Starlink?

В ночь на 14 октября в Украине обнаружили признаки ограничения работы спутниковой связи Starlink и Starshield при движении со скоростью свыше 160 километров в час. Однако данные о скоростном пороге пока требуют дополнительной проверки.

По предварительной информации, ситуация может существенно осложнить ряд военных процессов. В частности, речь идет о логистическом обеспечении, работе беспилотных систем (БпС) и выполнении задач middle strike – ударов по целям на средней глубине.

В настоящее время специалисты выясняют, что именно стало причиной обнаруженных ограничений.

Напомним, ночью 14 октября в Украине ограничили работу терминалов спутниковой связи Starlink в рамках военного пакета Starshield, что, по сообщениям, привело к срыву ряда миссий Сил обороны.

По словам "Флэша", ограничение установили на скорости 100 миль в час, то есть примерно 161 километр в час. Бескрестнов подчеркнул, что украинские Силы обороны не получали предупреждения о таких изменениях, поэтому возникли проблемы при выполнении задач.

Ранее об исчезновении связи Starlink при скорости свыше 160 километров в час сообщил экс-советник министра обороны Сергей Стерненко. Он предположил, что компания SpaceX могла прибегнуть к таким мерам по запросу администрации президента США Дональда Трампа, однако подтверждения этой версии нет.

По данным Стерненко, обычные терминалы Starlink продолжают работать в штатном режиме, тогда как ограничения касаются военного пакета Starshield. Причины введения ограничений и их дальнейшее влияние на работу украинских военных в настоящее время выясняются.