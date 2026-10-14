Про це 24 Каналу повідомили джерела у Міністерстві оборони.

Що відомо про обмеження Starlink?

У ніч проти 14 жовтня в Україні виявили ознаки обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink і Starshield під час руху на швидкостях понад 160 кілометрів на годину. Однак дані щодо швидкісного порогу наразі потребують додаткової перевірки.

За попередньою інформацією, ситуація може суттєво ускладнити низку військових процесів. Зокрема, йдеться про логістичне забезпечення, роботу безпілотних систем (БпС) і виконання завдань middle strike – ударів по цілях у середній глибині.

Наразі фахівці з’ясовують, що саме спричинило виявлені обмеження.

Нагадаємо, уночі 14 жовтня в Україні обмежили роботу терміналів супутникового зв’язку Starlink у межах військового пакета Starshield, що призвело до зриву низки місій Сил оборони.

За словами "Флеша", обмеження встановили на швидкості 100 миль на годину, тобто приблизно 161 кілометр на годину. Бескрестнов наголосив, що українські Сили оборони не отримували попередження про такі зміни, через що виникли проблеми під час виконання завдань.

Раніше про зникнення зв’язку Starlink на швидкості понад 160 кілометрів на годину повідомив ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко. Він припустив, що компанія SpaceX могла вдатися до таких заходів на запит адміністрації президента США Дональда Трампа, однак підтвердження цієї версії немає.

За даними Стерненка, звичайні термінали Starlink продовжують працювати у штатному режимі, тоді як обмеження стосуються військового пакета Starshield. Причини запровадження обмежень та їхній подальший вплив на роботу українських військових наразі з’ясовують.