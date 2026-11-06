Південнокорейська компанія зупинила співпрацю із ЗСУ через дипломатичну суперечку, – ЗМІ
Південнокорейська оборонна компанія Newtype Industries у середині жовтня зупинила співпрацю із ЗСУ. Стартап згорнув випробування штучного інтелекту для артилерії через дипломатичний конфлікт між Києвом і Сеулом.
Як зазначає видання The Diplomat, генеральному директору компанії Сенгвону Чо повідомили про необхідність зупинити всі роботи з українськими підрозділами без офіційних роз'яснень. Сам очільник оборонного проєкту пов'язує раптове згортання контактів із загостренням між Києвом та Сеулом.
Що відомо про зрив співпраці між Newtype і ЗСУ?
Південнокорейська компанія випробовувала на фронті спеціальну систему Barbara для артилерійських підрозділів.
Програмний комплекс Barbara створений для вдосконалення передачі даних і розрахунку цілей для артилерії. Військовий надиктовує голосовий звіт у смартфон, після чого алгоритм на основі штучного інтелекту перетворює його на структуроване повідомлення офіцеру управління вогнем. Система вміє виявляти неточності в координатах або вказувати, що ціль розташована у цивільному секторі, проте остаточне рішення щодо удару завжди ухвалює людина.
Довідка: Newtype – перше південнокорейське оборонне підприємство, яке проводить випробування в Україні.
Розробникам удалося налагодити співпрацю з двома українськими підрозділами за сприяння канадської фірми Reaktion Group. Бійці схвально сприйняли технологію, а завершити всі випробування планували до кінця 2026 року.
Втім, з середини жовтня взаємодія з українськими підрозділами зупинилася: обмін відгуками, додаткові тести та напрацювання щодо інтеграції програми довелося скасувати. Це сталося одразу після того, як Сеул відкликав з України посла.
За словами директора компанії, збудована мережа партнерств фактично припинила діяти.
Практично всі партнерства та місцева мережа контактів, які наша компанія вибудовувала в Україні, припинили працювати,
– заявив Чо.
Наразі Newtype не має планів або конкретних термінів повернення до України. Водночас компанія може переглянути це рішення, якщо відносини між Києвом і Сеулом нормалізуються.
У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що не коментують ситуацію, оскільки йдеться про приватні ініціативи.
Чому Південна Корея образилася на Україну?
Дипломатичний конфлікт між Києвом і Сеулом виник через передачу Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, яких ЗСУ захопили в Курській області у січні 2025 року.
У вересні 2026 року Володимир Зеленський публічно повідомив про їхню передачу.
Сеул обурився, оскільки вважав, що сторони домовилися не розголошувати цю інформацію, зокрема через ризик переслідування родичів полонених у КНДР.
Київ заперечив існування такої домовленості.