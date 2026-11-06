Південнокорейська компанія зупинила співпрацю із ЗСУ через дипломатичну суперечку, – ЗМІ

Південнокорейська оборонна компанія Newtype Industries у середині жовтня зупинила співпрацю із ЗСУ. Стартап згорнув випробування штучного інтелекту для артилерії через дипломатичний конфлікт між Києвом і Сеулом.

Як зазначає видання The Diplomat, генеральному директору компанії Сенгвону Чо повідомили про необхідність зупинити всі роботи з українськими підрозділами без офіційних роз'яснень. Сам очільник оборонного проєкту пов'язує раптове згортання контактів із загостренням між Києвом та Сеулом.

Що відомо про зрив співпраці між Newtype і ЗСУ?

Південнокорейська компанія випробовувала на фронті спеціальну систему Barbara для артилерійських підрозділів.

Програмний комплекс Barbara створений для вдосконалення передачі даних і розрахунку цілей для артилерії. Військовий надиктовує голосовий звіт у смартфон, після чого алгоритм на основі штучного інтелекту перетворює його на структуроване повідомлення офіцеру управління вогнем. Система вміє виявляти неточності в координатах або вказувати, що ціль розташована у цивільному секторі, проте остаточне рішення щодо удару завжди ухвалює людина.

Довідка: Newtype – перше південнокорейське оборонне підприємство, яке проводить випробування в Україні.

Розробникам удалося налагодити співпрацю з двома українськими підрозділами за сприяння канадської фірми Reaktion Group. Бійці схвально сприйняли технологію, а завершити всі випробування планували до кінця 2026 року.

Втім, з середини жовтня взаємодія з українськими підрозділами зупинилася: обмін відгуками, додаткові тести та напрацювання щодо інтеграції програми довелося скасувати. Це сталося одразу після того, як Сеул відкликав з України посла.

За словами директора компанії, збудована мережа партнерств фактично припинила діяти.

Практично всі партнерства та місцева мережа контактів, які наша компанія вибудовувала в Україні, припинили працювати,

– заявив Чо.

Наразі Newtype не має планів або конкретних термінів повернення до України. Водночас компанія може переглянути це рішення, якщо відносини між Києвом і Сеулом нормалізуються.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що не коментують ситуацію, оскільки йдеться про приватні ініціативи.

Чому Південна Корея образилася на Україну?

Дипломатичний конфлікт між Києвом і Сеулом виник через передачу Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, яких ЗСУ захопили в Курській області у січні 2025 року.

У вересні 2026 року Володимир Зеленський публічно повідомив про їхню передачу.

Сеул обурився, оскільки вважав, що сторони домовилися не розголошувати цю інформацію, зокрема через ризик переслідування родичів полонених у КНДР.

Київ заперечив існування такої домовленості.