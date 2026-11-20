Українська компанія Stellarion знайшла спосіб збільшити дальність ударних FPV-дронів без встановлення потужніших і важчих акумуляторів. Інженери розробили механізм, який дозволяє безпілотнику позбутися використаної батареї просто під час польоту. Завдяки цьому 15-дюймовий Deadliner R15, за даними виробника, може долати до 80 кілометрів.

Українська оборонно-технологічна компанія Stellarion розробила систему скидання відпрацьованих акумуляторів для ударних FPV-дронів сімейства Deadliner. Нова конструкція дозволяє зменшувати масу безпілотника під час польоту й отримати приблизно 15% додаткової дальності. Технологію вже інтегрували в радіокеровані моделі Deadliner R10 і R15.

Навіщо дрону скидати власний акумулятор

Зазвичай FPV-дрон злітає з одним акумуляторним блоком і несе його протягом усього польоту. Причому вага батареї практично не змінюється, навіть коли запас електроенергії в ній закінчується.

Виходить, що на останньому етапі польоту двигуни продовжують витрачати енергію, щоб утримувати в повітрі вже розряджений акумулятор. Для ударного дрона, який повинен подолати максимальну відстань до цілі, це зайве навантаження.

Інженери Stellarion запропонували використовувати два акумуляторні блоки замість одного. Після вичерпання енергії першого безпілотник може скинути його та продовжити політ із батареєю, що залишилася.

Таким чином, на завершальній ділянці маршруту двигунам доводиться підіймати меншу масу. Енергію, яка раніше витрачалася на перевезення розрядженого блока, можна використати для додаткового польоту.

У Stellarion підрахували, що така конструкція дозволяє збільшити дальність приблизно на 15%. Причому виробник стверджує, що в розрахунках уже враховано додаткову масу самого механізму скидання.

Проте цей показник поки залишається оцінкою компанії. Незалежних результатів порівняльних випробувань однакових дронів зі звичайним акумулятором та новою системою не оприлюднено.

Deadliner R15 може долати до 80 кілометрів

Нову технологію отримали дві моделі ударних FPV-дронів серії Deadliner, які використовують радіокерування. Молодша модель Deadliner R10 побудована на десятидюймовій рамі. Після встановлення системи скидання акумулятора її заявлена дальність становить до 50 кілометрів.

Більший Deadliner R15 має п'ятнадцятидюймову раму й розрахований на виконання завдань із більшим запасом енергії. За новими даними Stellarion, оснащений модулем скидання акумуляторів апарат здатний долати 70–80 кілометрів.

Раніше компанія повідомляла про дальність R15 до 65 кілометрів. Отже, нова верхня межа у 80 кілометрів приблизно на 23% перевищує той показник. Водночас ці цифри походять із різних повідомлень виробника, тому їх не можна вважати результатом контрольного порівняння однакових конфігурацій.

Обидві моделі належать до радіокерованої R-серії, тоді як Stellarion також виробляє FPV-дрони на оптоволокні. Як раніше пояснював Мілітарі 24, радіокеровані FPV можуть мати більшу дальність польоту, ніж оптоволоконні, оскільки їм не потрібно перевозити котушку з кабелем. Однак вони залишаються вразливими до засобів радіоелектронної боротьби.

При цьому заявлені 50 та 70–80 кілометрів стосуються дальності польоту безпілотників. Виробник не уточнив, чи забезпечує система зв'язку стале керування на всій цій відстані за умов активної роботи РЕБ.

Чому не можна просто встановити більшу батарею

Збільшення запасу енергії на FPV-дроні не завжди означає пропорційне збільшення дальності. Адже потужніший акумулятор зазвичай важчий, і двигунам доводиться витрачати більше енергії на його транспортування.

Крім того, зі збільшенням маси погіршується співвідношення тяги до ваги, що впливає на маневреність і поведінку безпілотника.

Саме тому розробники шукають інші способи збільшити час перебування в повітрі. Одні вдосконалюють акумуляторні елементи, інші зменшують вагу конструкції або оптимізують роботу двигунів.

Наприклад, 24 Канал раніше розповідав про українські акумулятори для важких дронів, які дозволили значно збільшити дальність польоту без зростання маси батарейного блока.

Stellarion обрала інший підхід. Компанія не намагається лише підвищити енергетичну щільність батареї, а змінює конструкцію самого безпілотника, щоб той міг позбуватися зайвої маси.

Втім, така система також має компроміси. Додатковий механізм збільшує складність конструкції, займає місце та створює ще один вузол, від якого залежить виконання завдання.

Крім того, сам принцип скидання батареї передбачає, що її подальше використання після польоту вже не планується. Для одноразового ударного апарата це може бути прийнятним рішенням, але для багаторазових розвідувальних дронів економічна доцільність буде іншою.

Як змінюється дальність українських FPV-дронів

Дальність польоту стала одним із головних напрямів розвитку ударних безпілотників. FPV-дрони дедалі частіше використовують не лише поблизу лінії зіткнення, а й для ураження цілей у глибшому тилу.

Проте збільшення ємності батарей не розв'язує всіх проблем. Безпілотнику також потрібні надійний канал керування, відеозв'язок і можливість орієнтуватися в умовах активної протидії противника.

Саме тому деякі виробники використовують більші дрони як носії для менших FPV. Наприклад, український БпЛА "КАРА" може доставляти ударні дрони ближче до району застосування, зберігаючи їхній заряд для завершального етапу місії.

Інші розробники працюють із самою конструкцією та живленням безпілотників. Stellarion пропонує саме такий варіант, який не потребує окремої повітряної платформи-носія.

Заявлена компанією перевага становить близько 15% дальності, проте фактичний результат залежатиме від конфігурації дрона, корисного навантаження та умов польоту.

Що відомо про Stellarion та виробництво Deadliner

Stellarion спеціалізується на ударних безпілотниках із радіокеруванням та оптоволоконним зв'язком. За інформацією компанії, її продуктова лінійка налічує понад 30 модифікацій БпЛА.

Виробник також заявляє про потужності до 40 тисяч апаратів на місяць. При цьому йдеться про виробничі можливості підприємства, а не підтверджений щомісячний випуск саме Deadliner R10 і R15.

Компанія вже демонструвала сімейство Deadliner на міжнародних оборонних виставках. До нього входять безпілотники різних розмірів та призначення, зокрема апарати з радіокеруванням і моделі на оптоволокні.

Водночас у відкритому повідомленні про систему скидання акумуляторів не названо її вартості, кількості виготовлених модулів і результатів застосування дронів із такою конструкцією безпосередньо на фронті.

Також немає інформації, чи передбачене дооснащення вже поставлених FPV-дронів новим механізмом, або технологія встановлюватиметься лише під час виробництва нових апаратів.