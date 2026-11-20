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Украинская оборонно-технологическая компания Stellarion разработала систему сброса отработанных аккумуляторов для ударных FPV-дронов семейства Deadliner. Новая конструкция позволяет снизить массу беспилотника во время полета и увеличить дальность полета примерно на 15%. Эта технология уже интегрирована в радиоуправляемые модели Deadliner R10 и R15.

Зачем дрону сбрасывать собственный аккумулятор

Обычно FPV-дрон взлетает с одним аккумуляторным блоком и несет его на протяжении всего полета. Причем вес батареи практически не меняется, даже когда запас электроэнергии в ней заканчивается.

Получается, что на последнем этапе полета двигатели продолжают расходовать энергию, чтобы удерживать в воздухе уже разряженный аккумулятор. Для ударного дрона, который должен преодолеть максимальное расстояние до цели, это лишняя нагрузка.

Инженеры Stellarion предложили использовать два аккумуляторных блока вместо одного. После исчерпания энергии первого беспилотник может сбросить его и продолжить полет с оставшейся батареей.

Таким образом, на заключительном участке маршрута двигателям приходится поднимать меньшую массу. Энергию, которая ранее тратилась на перевозку разряженного блока, можно использовать для дополнительного полета.

В Stellarion подсчитали, что такая конструкция позволяет увеличить дальность примерно на 15%. При этом производитель утверждает, что в расчетах уже учтена дополнительная масса самого механизма сброса.

Однако этот показатель пока остается оценкой компании. Независимые результаты сравнительных испытаний одинаковых дронов с обычным аккумулятором и новой системой не обнародованы.

Deadliner R15 может преодолевать до 80 километров

Новую технологию получили две модели ударных FPV-дронов серии Deadliner, использующих радиоуправление. Младшая модель Deadliner R10 построена на десятидюймовой раме. После установки системы сброса аккумулятора ее заявленная дальность составляет до 50 километров.

Более крупный Deadliner R15 имеет пятнадцатидюймовую раму и рассчитан на выполнение задач с большим запасом энергии. По новым данным Stellarion, оснащенный модулем сброса аккумуляторов аппарат способен преодолевать 70–80 километров.

Ранее компания сообщала о дальности R15 до 65 километров. Таким образом, новый верхний предел в 80 километров примерно на 23 % превышает этот показатель. В то же время эти цифры взяты из разных сообщений производителя, поэтому их нельзя считать результатом контрольного сравнения одинаковых конфигураций.

Обе модели относятся к радиоуправляемой R-серии, тогда как Stellarion также производит FPV-дроны на оптоволокне. Как ранее пояснял "Милитари 24", радиоуправляемые FPV могут иметь большую дальность полета, чем оптоволоконные, поскольку им не нужно перевозить катушку с кабелем. Однако они остаются уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы.

При этом заявленные 50 и 70–80 километров относятся к дальности полета беспилотников. Производитель не уточнил, обеспечивает ли система связи стабильное управление на всем этом расстоянии в условиях активной работы РЭБ.

Почему нельзя просто установить батарею большей емкости

Увеличение запаса энергии на FPV-дроне не всегда означает пропорциональное увеличение дальности. Ведь более мощный аккумулятор обычно тяжелее, и двигателям приходится тратить больше энергии на его транспортировку.

Кроме того, с увеличением массы ухудшается соотношение тяги к весу, что влияет на маневренность и поведение беспилотника.

Именно поэтому разработчики ищут другие способы увеличить время нахождения в воздухе. Одни совершенствуют аккумуляторные элементы, другие уменьшают вес конструкции или оптимизируют работу двигателей.

Например, 24 Канал ранее рассказывал об украинских аккумуляторах для тяжелых дронов, которые позволили значительно увеличить дальность полета без увеличения массы аккумуляторного блока.

Stellarion выбрала другой подход. Компания не пытается лишь повысить энергетическую плотность батареи, а изменяет конструкцию самого беспилотника, чтобы тот мог избавиться от лишней массы.

Впрочем, такая система также имеет свои недостатки. Дополнительный механизм усложняет конструкцию, занимает место и создает еще один узел, от которого зависит выполнение задачи.

Кроме того, сам принцип сброса батареи предполагает, что ее дальнейшее использование после полета уже не планируется. Для одноразового ударного аппарата это может быть приемлемым решением, но для многоразовых разведывательных дронов экономическая целесообразность будет иной.

Как меняется дальность украинских FPV-дронов

Дальность полета стала одним из главных направлений развития ударных беспилотников. FPV-дроны все чаще используются не только вблизи линии соприкосновения, но и для поражения целей в более глубоком тылу.

Однако увеличение емкости батарей не решает всех проблем. Беспилотнику также нужны надежный канал управления, видеосвязь и возможность ориентироваться в условиях активного противодействия противника.

Именно поэтому некоторые производители используют более крупные дроны в качестве носителей для меньших FPV. Например, украинский БПЛА "КАРА" может доставлять ударные дроны ближе к району применения, сохраняя их заряд для завершающего этапа миссии.

Другие разработчики работают над самой конструкцией и питанием дронов. Stellarion предлагает именно такой вариант, который не требует отдельной воздушной платформы-носителя.

Заявленное компанией преимущество составляет около 15% дальности, однако фактический результат будет зависеть от конфигурации дрона, полезной нагрузки и условий полета.

Что известно о Stellarion и производстве Deadliner

Stellarion специализируется на ударных БПЛА с радиоуправлением и оптоволоконной связью. По информации компании, ее продуктовая линейка насчитывает более 30 модификаций БПЛА.

Производитель также заявляет о мощностях до 40 тысяч аппаратов в месяц. При этом речь идет о производственных возможностях предприятия, а не о подтвержденном ежемесячном выпуске именно Deadliner R10 и R15.

Компания уже демонстрировала семейство Deadliner на международных оборонных выставках. В него входят беспилотники различных размеров и назначения, в частности аппараты с радиоуправлением и модели на оптоволокне.

В то же время в открытом сообщении о системе сброса аккумуляторов не указаны ее стоимость, количество изготовленных модулей и результаты применения дронов с такой конструкцией непосредственно на фронте.

Также нет информации о том, предусмотрено ли дооснащение уже поставленных FPV-дронов новым механизмом, или технология будет устанавливаться только при производстве новых аппаратов.