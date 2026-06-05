ЗСУ отримують знімки від приватних супутників США, – WSJ

Західні журналісти інформують, що Америка ділиться з Україною супутниковими знімками. І це роблять приватні компанії.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Як приватні компанії США передають Україні супутникові знімки?

Технологію випробовували невеликі групи протягом останніх 6 місяців. Фото з комерційних супутників компанії Vantor (штат Колорадо) дозволили підвищити швидкість і точність ударів українських безпілотників.

Власне, ця технологія – результат трансатлантичної співпраці між компанією Vantor, нідерландською компанією з геопросторової розвідки Bravo1Alpha, американською компанією Persistent Systems та українською оборонною компанією "Буревій".

Супутникова розвідка в режимі реального часу робить удари безпілотників в Україні більш смертоносними, ніж будь-коли. Комерційні супутникові знімки, що надходять безпосередньо на телефони солдатів, прискорюють процес ураження і створюють нові проблеми для російських військ. (...) За словами постачальників технологій та учасників місій, швидке надання військовим геопросторової розвідінформації скоротило час, необхідний для виявлення та ураження російських об'єктів, на цілих 90 відсотків. Зображення доповнює програмне забезпечення, яке дозволяє користувачам ідентифікувати та детально досліджувати цілі,

– сказано в матеріалі.

Впровадження програми українськими військовими є першим відомим випадком, коли несекретні комерційні супутникові знімки надходять безпосередньо до солдата для прийняття бойових рішень у режимі реального часу.

WSJ зауважили: мова про ті ж супутники, які використовують для моніторингу незаконного рибальства та оновлення Google Maps.

Такі знімки дозволяють бачити сліди від шин, які з'являються біля "сільськогосподарських" будівель, – і порівняти це з попередніми фото.

Розвідувальні дрони не завжди дають таку можливість, до того ж слід довго чекати на обробку даних з них. А в погану погоду вони не літають. Утім, супутники не надто ефективні в дні з густою хмарністю, і не можуть тривалий час кружляти над рухомою ціллю.

"Знімки з супутника Vantor надходять безпосередньо на планшет, телефон або ноутбук солдата вже за 15 хвилин, оминаючи централізовану перевірку в Києві, яка зазвичай сповільнювала надходження розвідданих на передову на кілька годин або днів", - повідомило ЗМІ.

Тобто це робить ланцюг розвідки більш компактним.

Таким чином, програма Vantor дає військовим можливість порівнювати поточні супутникові знімки з архівними і відстежувати зміни в інфраструктурі або переміщення об'єктів. Штучний інтелект здійснює моніторинг великих територій і фіксує зміну місця розташування цілі.

Програма створює тривимірні візуалізації, за допомогою яких військові можуть моделювати оптимальну траєкторію польоту дрона.