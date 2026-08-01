Небезпека зростає: російські аналоги Starlink вже дають ворогу кілька годин зв'язку над Україною

Російські супутники "Рассвет" уже почали забезпечувати стабільний зв'язок над територією України. Зараз в окупантів щонайменше двічі на добу з'являються "вікна зв'язку", які тривають понад годину.

Про це в коментарі "Мілітарному" розповів експерт із супутникового зв'язку Володимир Степанець.

Як працюють російські аналоги Starlink?

Наприкінці березня 2026 року Росія запустила 16 супутників проєкту "Рассвет". Станом на кінець липня 12 із них уже працюють на орбіті висотою близько 550 кілометрів, ще три поступово виходять на потрібну висоту, а один супутник був втрачений.

За словами експерта, ця група супутників вже сформувала достатньо щільне покриття.

Хоча супутники пролітають над Україною кілька разів на добу, лише під час двох – трьох проходів вони перебувають достатньо високо над горизонтом, щоб забезпечувати якісний зв'язок із наземними терміналами.

Кожне таке "вікно зв'язку" триває приблизно від однієї до півтори години. У цей час російські військові теоретично можуть використовувати супутниковий зв'язок для керування морськими безпілотниками, а також ударними і розвідувальними дронами на великій відстані.

Наприкінці липня Росія також вивела на орбіту другу партію із 16 супутників "Рассвет". Якщо вони будуть розгорнуті такими самими темпами, то вже у жовтні – листопаді система зможе забезпечувати ще два додаткові "вікна зв'язку" над Україною.

За словами експерта, якщо Росія збереже нинішні темпи запусків, то до середини 2027 року може створити майже безперервне супутникове покриття над територією України. Це суттєво розширить можливості окупантів для зв'язку та управління безпілотними системами, якщо до того часу не буде впроваджено ефективних засобів протидії.

У чому загроза супутників "Рассвет"?

Експерти вважають, що система "Рассвет" може стати серйозною перевагою для російської армії. Абонентські термінали цієї системи мають розмір до 60 на 60 сантиметрів, важать менш як 15 кілограмів і здатні передавати дані зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Вони також розраховані на роботу за температур від -40 до +40 градусів.

За принципом роботи російські термінали схожі на Starlink. Вони оснащені активними фазованими антенними решітками, завдяки яким можуть автоматично знаходити супутник, підключатися до нього та підтримувати стабільний зв'язок без механічного повороту антени.

За відкритою інформацією, базову версію термінала вже розробили, а компанія готується розпочати його серійне виробництво.

Якщо це станеться, такі пристрої можуть досить швидко почати надходити до російських військових. Фахівці припускають, що термінали використовуватимуть не лише на командних пунктах, автомобілях чи кораблях. Їх також можуть встановлювати на ударних і розвідувальних безпілотниках, зокрема на дронах сімейства "Герань" та інших далекобійних БпЛА.

Крім того, подібний супутниковий зв'язок потенційно можуть застосовувати для наведення крилатих ракет, керованих авіабомб та інших високоточних засобів ураження.