"Аналог Starlink": що відомо про російські супутники "Рассвет"

Після того, як Ілон Маск відключив для російської армії свої супутники, країна-агресорка зайнялась створенням власного аналогу. Проте повноцінною заміною супутники "Рассвет" поки не стали.

Компанія-виробник не встигає закінчити роботу в обіцяні терміни. Про це пише 24 Канал у своєму ексклюзивному дослідженні.

Що відомо про супутники "Рассвет"?

Російський аналог Starlink критично залежить від паралельного імпорту. Компанія "Бюро 1440", яка відповідає за розробку супутника суттєво відстає від закладених термінів реалізації проєкту.

Причина у нездатності Росії виробляти у потрібній якості та кількості необхідні складові. Йдеться про високоточні датчики, стійкі до радіації мікросхеми, спеціалізовані компоненти живлення та інше.

Тож "низькоорбітальне супутникове угруповання, яке нічим не поступається Starlink", про яке казали російські пропагандисти та Путін, наразі не виглядає реальним.

Згідно з відкритими даними, перші три тестові супутники запустили ще у 2023 році. 23 березня 2026 через затримку, пов'язану з виробничими проблемами, країна-агресорка вивела на орбіту 16 супутників.

Офіційна програма розгортання системи "Рассвет" передбачала, що наприкінці цього року у космосі мали бути 156 апаратів, а у 2027 ще 292.

Такої кількості, на думку експертів, вистачить для повноцінного запуску з військовою метою. Проте здатність країни-агресорки вивести за 4 місяці 140 супутників виглядає, як фантастика.

Які перспективи має "Рассвет"?

Проте це не означає, що Росія ніколи матиме аналога Starlink. За кілька років Кремль може отримати необхідну кількість апаратів у космосі, щоб забезпечити свою армію супутниковим зв'язком на території України, Європи та Арктики.

Наразі важко передбачити, наскільки якісним та стабільним буде покриття. Росіяни хотіли встановити супутники на висоті близько 800 кілометрів. Сателіти Starlink розташовані на 350 кілометрів нижче.

За словами експерта з супутникового зв'язку Володимира Степанця, супутники системи "Рассвет" вже щонайменше двічі на добу забезпечують росіянам зв'язок тривалістю до години.

Ми бачимо, що фактично вже сформований ланцюжок, який приблизно двічі на добу формує отаке гарне покриття, але насправді цих прильотів більше, тобто таких ланцюжків може пролітати з охопленням тих чи інших регіонів декілька з інтервалом приблизно раз на півтори години. Важливо, що ці супутники вже дають доволі щільне покриття,

– розповів експерт.

За даними сервісу N2YO, російські сателіти чотири рази на добу пролітають над Україною, але стійкий зв'язок із терміналами здатні забезпечити 2 – 3 рази на добу. Кожне таке вікно дає окупантам можливість керувати морськими брандерами та БпЛА.

Проте "Рассвет" серйозно поступається Starlink, як кількісно (Маск має понад 10 тисяч супутників), так і якісно:

антена Stralink важить 1,1 – 3,2 кілограма, виріб росіян – до 15 кілограмів;

додаткова вага або суттєво знизить дальність польоту, або змусить зменшити бойову частину;

антена "Рассвет" має габарити 60 на 60 сантиметрів, що значно більше за виріб Маска.

Всі ці чинники ускладнюватимуть логістику окупантам. Проте з часом росіяни можуть адаптувати термінали для повноцінної інтеграції до власної зброї.

Що відомо про російські спроби обійти заборону Starlink?

Зазначимо, що всі "досягнення" "ІКС Холдингу", до якого належить "Бюро 1440", за останні роки це використання ввезеної через треті країни контрабанди. Тому що масове виробництво сучасних процесорів у країні-агресорці неможливе через відсутність доступу до обладнання.

Також Росія продовжує вербувати людей, в тому числі українців, для активації терміналів Starlink. Нещодавно СБУ затримала російського агента, який незаконно зареєстрував для окупантів понад 1000 терміналів.