"Російський Маск": хто відповідає за створення заміни Starlink для окупантів

Після відключення Starlink для російської армії країна-агресорка зайнялась створенням власного аналогу. Відповідає за проєкт компанія "Бюро 1440" та її керівник Олексій Шелобков.

Про успіхи й невдачі російського "імпортозаміщення" пише 24 Канал у своєму ексклюзивному дослідженні.

Що відомо про "Бюро 1440"?

Завдання заміни відключених Starlink покладена на "Бюро 1440". Саме ця компанія з офісом у Москві розробляє і запускає супутники для широкосмугового зв'язку для війська окупантів.

Вона входить до "ІКС Холдингу" – великого російського техногіганта, який відповідає за розробку в галузях технологічної інфраструктури, інформаційної безпеки та супутникового зв'язку. Директором компанії та керівним партнером холдингу є Олексій Шелобков. Проте геніальним інженером та візіонером, яким його бачать росіяни, він точно не є.

Вся продукція "ІКС Холдингу" залежна від підсанкційних компонентів країн Заходу. Їхнім флагманом є компанія YADRO, що створює сервери. Шелобков та його холдинг нічим не відрізняються від решти російських компаній, які мають мінімум власних розробок і критично залежать від західних електронних компонентів.

Попри російську пропаганду, яка розповідає про власні унікальні технології та імпортозаміщення, у реальному житті більшість російських "розробок" – це "зміна наліпок". Масове виробництво сучасних процесорів у країні-агресорці неможливе через відсутність доступу до обладнання. Така ж ситуація з контролерами Ethernet, PCIe, SAS, модулями оперативної пам'яті, SSD тощо.

Тому всі "досягнення" "ІКС Холдингу" за останні роки це використання ввезеної через треті країни контрабанди. Російські компанії не мають по-справжньому новітніх розробок чи технологічно революційних процесів у кейсі. Тому Шелобков може називатись "російським Маском" хіба всередині країни-агресорки.

Що відомо про російські спроби обійти заборону Starlink?

Нещодавно експерти повідомляли, що супутники окупантів "Рассвет" уже почали забезпечувати стабільний зв'язок над територією України. Наразі в окупантів щонайменше двічі на добу з'являються "вікна зв'язку", які тривають понад годину.

Також країна-агресорка продовжує вербувати людей, в тому числі українців, для активації терміналів Starlink. Нещодавно СБУ затримала російського агента, який незаконно зареєстрував для окупантів понад 1000 терміналів.