Український робот навчився полювати на FPV у русі: що відомо про TerMIT з "Хижаком"

Український наземний роботизований комплекс TerMIT та дистанційно керований бойовий модуль "Хижак" тепер офіційно кодифіковані як єдиний бойовий виріб. Система може автоматично виявляти та супроводжувати ворожі FPV-дрони, а також вести по них вогонь навіть під час руху.

Про кодифікацію інтегрованого комплексу повідомила компанія Tencore, яка виробляє платформу TerMIT. Бойовий модуль "Хижак" створила UGV Robotics. Раніше обидві системи існували як окремі вироби, а тепер пройшли процедуру вже у складі одного комплексу.

Кодифікація означає, що виріб ідентифікований Міноборони як зразок озброєння та військової техніки, придатний для закупівлі оборонним відомством. У самому Міноборони називають кодифікацію завершальним етапом перед допуском нового зразка до експлуатації або його прийняттям на озброєння.

Як TerMIT перетворили на бойового робота

TerMIT виконує роль наземної роботизованої платформи, а "Хижак" встановлюється на нього як дистанційно керований бойовий модуль. У Tencore зазначають, що можливість такого поєднання закладалася ще під час перших випробувань платформи.

Сам "Хижак" розробляли як модуль, який можна встановлювати на різні носії, але одним із пріоритетних варіантів стали саме наземні роботи. У результаті оператор отримує не просто НРК із встановленою зброєю, а інтегрований комплекс, у якому рух платформи та робота бойового модуля поєднані в одній системі.

Подібна модульність стає одним із головних напрямків розвитку українських НРК. Наприклад, кодифікований НРК "БІЗОН-Л" також може змінювати конфігурацію та отримувати кулеметну турель, модулі зв'язку, РЕБ або обладнання для інженерних завдань.

"Хижак" може стріляти по FPV під час руху

Одна з головних особливостей комплексу TerMIT і "Хижак" - можливість боротися з безпілотниками без зупинки платформи.

За даними розробників, бойовий модуль здатен автоматично виявляти ціль, супроводжувати її та вести прицільний вогонь по ворожих FPV. Для цього використовуються алгоритми штучного інтелекту, балістичний калькулятор і система гіростабілізації.

Гіростабілізація тут має практичне значення: вона компенсує коливання платформи під час руху та дозволяє утримувати зброю на цілі. У поєднанні з автоматичним супроводженням це має дати можливість використовувати НРК як мобільний засіб протидії FPV, а не лише як дистанційно керовану вогневу точку.

Водночас Tencore не розкриває у повідомленні дальність автоматичного виявлення FPV, тип сенсорів або показники ефективності перехоплення. Тому реальні можливості такого режиму можна буде оцінити лише за результатами бойового застосування.

Український комплекс покажуть у Данії

Наступним кроком для TerMIT із "Хижаком" стане міжнародна презентація. Комплекс планують показати на DALO Industry Days у Данії, де Tencore та UGV Robotics представлять його іноземним військовим і закупівельним структурам.

DALO Industry Days відбудеться 19 - 20 серпня 2026 року в MCH Messecenter Herning. Організатори називають захід найбільшою виставкою оборонної промисловості у Скандинавії. На ній зустрічаються представники данського оборонного відомства, військові підрозділи, міжнародні делегації та виробники озброєння.

Для українських виробників така презентація вже виходить за межі демонстрації окремого НРК чи бойового модуля. TerMIT і "Хижак" їдуть до Данії як кодифікований комплекс, який може закуповуватися для потреб українського оборонного відомства.