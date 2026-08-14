О кодификации интегрированного комплекса сообщила компания Tencore, производящая платформу TerMIT. Боевой модуль "Хищник" разработала компания UGV Robotics. Ранее обе системы существовали как отдельные изделия, а теперь прошли процедуру кодификации уже в составе одного комплекса.

Кодификация означает, что изделие идентифицировано Минобороны как образец вооружения и военной техники, пригодный для закупки оборонным ведомством. В самом Минобороны называют кодификацию завершающим этапом перед допуском нового образца к эксплуатации или его принятием на вооружение.

Как TerMIT превратили в боевого робота

TerMIT выполняет роль наземной роботизированной платформы, а "Хищник" устанавливается на него в качестве дистанционно управляемого боевого модуля. В Tencore отмечают, что возможность такого сочетания закладывалась еще во время первых испытаний платформы.

Сам "Хищник" разрабатывался как модуль, который можно устанавливать на различные носители, но одним из приоритетных вариантов стали именно наземные роботы. В результате оператор получает не просто НРК с установленным оружием, а интегрированный комплекс, в котором движение платформы и работа боевого модуля объединены в одной системе.

Подобная модульность становится одним из главных направлений развития украинских НРК. Например, серийный НРК "БИЗОН-Л" также может менять конфигурацию и оснащаться пулеметной турелью, модулями связи, РЭБ или оборудованием для инженерных задач.

"Хижак" может стрелять по FPV во время движения

Одна из главных особенностей комплекса TerMIT и "Хищника" – возможность бороться с беспилотниками без остановки платформы.

По данным разработчиков, боевой модуль способен автоматически обнаруживать цель, сопровождать ее и вести прицельный огонь по вражеским FPV. Для этого используются алгоритмы искусственного интеллекта, баллистический калькулятор и система гиростабилизации.

Гиростабилизация здесь имеет практическое значение: она компенсирует колебания платформы во время движения и позволяет удерживать оружие на цели. В сочетании с автоматическим сопровождением это должно дать возможность использовать НРК как мобильное средство противодействия FPV, а не только как дистанционно управляемую огневую точку.

В то же время Tencore не раскрывает в сообщении дальность автоматического обнаружения FPV, тип датчиков или показатели эффективности перехвата. Поэтому реальные возможности такого режима можно будет оценить только по результатам боевого применения.

Украинский комплекс покажут в Дании

Следующим шагом для TerMIT с "Хижаком" станет международная презентация. Комплекс планируют показать на DALO Industry Days в Дании, где Tencore и UGV Robotics представят его иностранным военным и закупочным структурам.

DALO Industry Days состоится 19–20 августа 2026 года в MCH Messecenter Herning. Организаторы называют мероприятие крупнейшей выставкой оборонной промышленности в Скандинавии. На ней собираются представители датского оборонного ведомства, воинские подразделения, международные делегации и производители вооружения.

Для украинских производителей такая презентация уже выходит за рамки демонстрации отдельного НРК или боевого модуля. TerMIT и "Хищник" отправляются в Данию как кодифицированный комплекс, который может закупаться для нужд украинского оборонного ведомства.