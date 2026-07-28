У рази дешевша за Tomahawk: у Fire Point сказали ціну "Фламінго"

Українська оборонна компанія Fire Point була заснована у 2022 році, й за кілька років вона змінилась до невпізнаваності. У FP розповіли про плани на найближчий час.

На сьогодні компанія виготовляє понад 100 далекобійних ракет на місяць. Про це розповіла генеральна директорка Fire Point Ірина Терех в інтерв'ю The Guardian.

Що сказали у Fire Point?

У FP зазначили, що виробляють сотні безпілотників FP-1 та FP-2 на день. Терех сказала, що масштабне виробництво відновлюється після паузи, пов'язаної із затримкою європейського кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.

За словами гендиректорки, Fire Point також виробляє близько 100 крилатих ракет далекого радіуса дії "Фламінго" на місяць. Така кількість дозволяє забезпечити кампанію діпстрайків по цілях в Росії.

Мені не відомо про жодну атаку діпстрайк, яка відбувалася протягом останніх кількох місяців, без використання нашої продукції,

– заявила Терех.

Ракети "Фламінго", які можуть нести 1150 кілограмів вибухівки, були використані для атаки на російський військовий завод у Чебоксарах у червні. У FP розповіли, що їхня фактична дальність польоту була однією з найдовших в історії місій крилатих ракет. Вона склала близько 1800 кілометрів.

У компанії назвали ціну однієї ракети "Фламінго". Вона коштує менш ніж 600 тисяч доларів, що значно дешевше американського Tomahawk, вартість якого становить приблизно 3,5 мільйона доларів.

Також Терех розповіла про ціну легких дронів FP-1, дальність польоту яких перевищує 1600 кілометрів. Гендиректорка зазначила, що вартість таких БпЛА становить від 55 до 75 тисяч доларів.

Вони атакують менш захищені російські НПЗ. Українські удари виявились ефективними, скоротивши виробництво на 20%.

Також Терех заявила, що Fire Point виробляє свою продукцію на 83 заводах в Україні та одному в Данії.

Що відомо про плани Fire Point?

у The Guardian пишуть, що Україна наближається до Росії у можливості здійснювати далекобійні атаки. У виданні зазначають, що Росія за місяць виробляє:

до 70 крилатих ракет Х-101 повітряного базування;

25 ракет "Калібр" морського базування;

60 балістичних ракет "Іскандер-М".

Також Fire Point бере участь у розробці українських балістичних ракет. Терех сподівається, що вони будуть запущені до кінця року.

Також варіант ракети малої дальності FP-7 стане основою міжнародної ініціативи Freyja, яка має на меті створити альтернативу американській системі протиповітряної оборони Patriot. У проєкті беруть участь Україна разом з дев'ятьма європейськими країнами.

Що відомо про українські військові новації?

У Генштабі розповіли, що Україна шукає способи ефективніше закривати небо. Київ розвиває проєкти, пов'язані із лазерною зброєю. Очікується, що ці технології зможуть збивати повітряні цілі краще за кулемети.

У понеділок, 27 липня, Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, де зустрівся з новим прем'єром Енді Бернемом. У Лондоні, за даними низки медіа, Бернем мав оголосити про передачу Україні прав на технологію РЕБ, відому як "Кам'яний плащ", яка вже продемонструвала свою ефективність на полі бою.