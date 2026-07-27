Найновіша британська РЕБ: що відомо про Stone Cloak

Що відомо про технологію Stone Cloak і як вона вплине на війну – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

"Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо міцного та справедливого миру для України. Stone Cloak – це найкраще з британських інновацій, перевірене на передовій, і воно матиме життєво важливе значення для забезпечення безпеки обох наших країн", – зазначив Бернем.

По-перше, це дуже хороші новини для нашої держави навіть з погляду дипломатії. Президент України – перший іноземний лідер, який проведе зустріч з новим прем'єром Великої Британії. Для нас це чіткий сигнал, що підтримка України продовжиться.

До всього, мої джерела, які обізнані з внутрішньою політичною ситуацією Великої Британії, описують Бернема як "харизматичного та значно більш рішучого політика" у порівнянні з попереднім очільником уряду Кіром Стармером.

По-друге, що стосується самої системи "Кам'яний плащ" – це найновіша британська розробка у сфері системи радіоелектронної боротьби, яка вже встигла проявити себе у бойових умовах. Вона являє собою компактні пристрої розміром з планшет, які встановлюються на ударні безпілотники чи ракети для захисту від російських систем ППО.

Тобто коли ракета оснащена такою системою залітає в зону дії радарів російської ППО, то вони "засліплені": або фізично не бачать ціль, або бачать з перебоями чи не в тому місці де вона летить насправді.

Це таке собі електронне маскування, яке вочевидь підвищить ефективність українських ударів. І що з цим росіянам робити – питання, на яке навіть вони не мають відповіді принаймні поки що.

Так, у них все ще залишається можливість акустичного виявлення цілей, оскільки подібні системи теж розміщені як на території Росії, так, до речі, і Білорусі. Свій "Сканер 2.1" вони не один раз демонстрували на виставках озброєння. Втім наскільки це буде ефективно – українські фахівці дізнаються вже аналізуючи ці атаки потім.

Росії доведеться заново думати, як захищатися від українських ударів

У чому ж головна новина? Звісно це потенційне отримання Україною прав на виробництво і модернізацію Stone Cloak. Отримання ліцензії дозволить нам розгорнути і масштабувати виробництво РЕБ-систем, які вочевидь будуть використовуватися у значно більших кількостях проти ворога.

При цьому, цілком очікувано, що наші розробники будуть постійно покращувати модуль, спираючись на отримані дані після кожної атаки, то ж потім ще британці точно скажуть "дякую" українцям.

При теперішніх можливостях, коли по території Росії щоночі летять сотні дронів та ракет, застосування такої технології може значно збільшити відсоток ефективності.

Для прикладу, якщо раніше з 100 дронів до цілі долітали 30 – 40, то під "Кам'яним плащем" теоретично зможе долітати 50 – 60. (Цифри не відповідають дійсності і є лише прикладом, в мене немає доступу до точної інформації щодо результативності далекобійних ударів).

Але уявіть ситуацію: летить сотня дронів одночасно, кожна обладнана РЕБ-системою Stone Cloak і кожна летить майже непомітно та створює великі проблеми для російських радарів та ППО. Окупантам доведеться заново думати як захищати свої об'єкти. Це звучить дуже і дуже непогано.

Таке рішення від Великої Британії також є дуже логічним, оскільки країна зараз активно займається програмою Project Brakestop, у межах якої вони створюють недорогі крилаті ракети. Вочевидь потім увесь отриманий український досвід вони зможуть інтегрувати і до свого озброєння. То ж це абсолютна win – win стратегія, де обидві сторони виграють.

І найбільше виграє Росія, яка щодня горітиме ще більше. Може, хоч так Путін змінить свою риторику, а російське суспільство навчиться будувати причинно-наслідкові зв'язки переходу війни на територію агресора.