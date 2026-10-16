За одну ніч Україна знищила більше літаків Су-34, ніж Росія отримала у 2026 році, – ЗМІ

Вночі 15 жовтня ракети "Нептун" уразили шість російських бомбардувальників Су-34 на аеродромі "Борисоглебск". Це стало особливо важким ударом для ворожої авіації.

Адже за один удар Україна знищила більше літаків Су-34, ніж Росія отримала за останній рік. На це звернуло увагу видання Defense Express.

Чому атака на "Борисоглебск" особливо болюча для росіян?

Зазвичай російський ВПК передає нові бойові літаки для тактичної авіації невеликими партіями по два – три борти.

Минулого року Росія звітувала про передачу семи таких партій, що сумарно становило 18 бомбардувальників Су-34.

У поточному році ворог встиг отримати щонайбільше чотири або 5 нових літаків цього типу.

Отже, одна українська атака на аеродром перекрила всі зусилля російського виробництва за останні місяці.

До нічного удару 15 жовтня у відкритому доступі вже фігурувала інформація про втрату росіянами трьох Су-34, які були знищені або пошкоджені раніше.

Разом із шістьма ураженими бортами на аеродромі "Борисоглебск", загальні втрати Росії складають мінімум 9 таких літаків лише за цей рік.

Це безпосередньо впливає на спроможності агресора. Зменшення кількості справних винищувачів веде до поступового ослаблення можливостей ворога скидати керовані авіабомби на прифронтові території України.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня українські військові ракетами "Нептун" атакували військовий аеродром у Воронезькій області Росії. Унаслідок удару знищено 4 російські літаки Су-34, ще два пошкоджено.

За словами президента Зеленського, літаки були споряджені авіабомбами й готувалися до нових ударів по українських містах.