Україна у 2027 році хоче створити прототип європейської системи ППО Freyja, – РНБО

Україна хоче, щоб прототип європейської системи протиракетної оборони Freyja був готовий уже в першій половині наступного року. Київ закликає союзників допомогти створити систему, здатну перехоплювати російські балістичні ракети.

Про це повідомляє Reuters.

На якому етапі зараз розробка?

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян, який координує проєкт Freyja, заявив, що найближчим часом уперше збереться міжнародний керівний комітет, відповідальний за оцінку витрат на дослідження та розробку системи.

Два тижні тому в Парижі відбувся саміт, під час якого лідери 10 європейських країн, зокрема президент України Володимир Зеленський, а також близько десятка оборонних компаній офіційно започаткували коаліцію зі створення системи протидії балістичним ракетам.

Оскільки ми працюємо в дуже стислих часових рамках, маємо амбітну мету – підготувати MVP (мінімально життєздатний продукт) уже в першій половині наступного року,

– сказав Алоян.

За його словами, йдеться про прототип, який уже зможе продемонструвати перші практичні результати.

Як зазначають у Reuters, наразі Україна критично залежить від американських систем протиповітряної оборони Patriot, які здатні перехоплювати російські балістичні ракети.

Водночас постачання Patriot ускладнюються через політичну нестабільність, обмежені запаси та тривалий цикл виробництва.

Україна готова забезпечити проєкт Freyja пусковою установкою та ракетою-перехоплювачем, які, за словами Зеленського, залишилося лише випробувати. Президент також заявив, що сподівається побачити систему в експлуатації вже протягом року.

Водночас Київ очікує, що союзники нададуть сучасні технології, зокрема радари, сенсори, а також експертизу в галузі систем наведення ракет і електроніки керування.

До проєкту вже долучилися оборонні компанії Eurosam, яка виробляє систему перехоплення SAMP/T, а також Leonardo, Thales і Saab.