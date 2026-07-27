Про це повідомляє Reuters.

На якому етапі зараз розробка?

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян, який координує проєкт Freyja, заявив, що найближчим часом уперше збереться міжнародний керівний комітет, відповідальний за оцінку витрат на дослідження та розробку системи.

Два тижні тому в Парижі відбувся саміт, під час якого лідери 10 європейських країн, зокрема президент України Володимир Зеленський, а також близько десятка оборонних компаній офіційно започаткували коаліцію зі створення системи протидії балістичним ракетам.

Оскільки ми працюємо в дуже стислих часових рамках, маємо амбітну мету – підготувати MVP (мінімально життєздатний продукт) уже в першій половині наступного року,

– сказав Алоян.

За його словами, йдеться про прототип, який уже зможе продемонструвати перші практичні результати.