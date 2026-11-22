Українські безпілотники середньої та великої дальності ураження вироблятимуть на британських потужностях за фінансування Лондона. Відповідні домовленості вже підписали міністри оборони обох країн.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Як Україна та Британія розвиватимуть оборонне виробництво?

Проєктні домовленості щодо спільного виробництва підписали міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

Українські безпілотники, які вже довели свою ефективність на полі бою, виготовлятимуть за фінансування британської сторони. Готову продукцію спільних підприємств передаватимуть українським Силам оборони.

Євгеній Хмара наголосив, що співпраця дозволить поєднати українські оборонні рішення та бойовий досвід із виробничими можливостями Великої Британії, щоб масштабувати перевірені технології.

Запускаємо проєкти, які посилюють спроможності обох наших країн та пришвидшують розвиток наших ОПК. Україна має дієві оборонні рішення та неоціненний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони,

– наголосив міністр.

Як Велика Британія посилює українську ППО?

Під час зустрічі міністр оборони України подякував Великій Британії за лідерство у підтримці України та пакет допомоги для протиповітряної оборони, оголошений під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Британія стала однією з перших країн, які оперативно передали Україні ракети LMM зі своїх запасів в обмін на майбутні поставки. Ці ракети критично важливі для протидії реактивним "Шахедам".

Сторони також обговорили прискорення нових поставок LMM із наявних запасів, посилення далекобійних спроможностей України та модернізацію ракет українського виробництва.