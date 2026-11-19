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Уряд Великої Британії 18 листопада оголосив про новий пакет допомоги Україні, який прем'єр-міністр Енді Бернем представив у межах зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні.

Лондон обіцяє передати понад 1000 ударних дронів великої дальності, зокрема моделі, здатні долати більш ніж 1000 кілометрів. Частину коштів також спрямують на інші безпілотні системи, а понад 80% фінансування буде витрачено у Великій Британії.

Дрони зможуть уражати військові цілі за 1000 кілометрів

Найцікавішою частиною нового пакета стали далекобійні ударні безпілотники. За повідомленням британського уряду, Україна отримає понад тисячу таких апаратів, включно з моделями, здатними долати відстань понад 1000 кілометрів.

Для порівняння, це приблизно стільки ж, скільки від Лондона до Берліна. Для України така дальність дозволяє уражати військові об'єкти далеко за межами фронту. Причому британці окремо наголошують на потужності бойової частини. Нові безпілотники зможуть нести важкі заряди, розраховані на знищення великих об'єктів одним влучанням.

Серед можливих цілей у британському повідомленні називають російські підприємства військового виробництва та інші законні військові об'єкти в глибокому тилу.

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Проте характеристики конкретних апаратів не розкривають. Невідомі їхні назви, маса бойової частини, швидкість польоту, спосіб наведення та особливості запуску. Також важливо, що британський уряд не обіцяє дальність понад 1000 кілометрів для всіх без винятку дронів. Йдеться про понад тисячу далекобійних апаратів, серед яких будуть моделі з такою дальністю.

Британія вже постачає Україні озброєння для ударів на значній відстані. Зокрема, Мілітарі 24 раніше розповідав про британський безпілотник Nyan, який застосовують для ударів по російських об'єктах. Однак немає підтвердження, що саме Nyan або його модифікації увійдуть до нового пакета.

Не лише ударні дрони: що ще отримає Україна

260 мільйонів фунтів стерлінгів підуть не тільки на далекобійні безпілотники. Лондон планує виготовити та поставити Україні також морські, розвідувальні й логістичні системи.

Морські дрони можуть виконувати широкий спектр завдань, пов'язаних із підтримкою флоту та операціями на воді. Водночас британське повідомлення не уточнює, які саме моделі передадуть українським військовим та чи будуть вони озброєними.

Розвідувальні апарати призначені для спостереження за противником і збору інформації, а логістичні безпілотники допомагатимуть доставляти спорядження до військових позицій. Британці окремо згадують можливість перевезення медичних вантажів, зокрема крові та обладнання, необхідного для її зберігання. Для підрозділів на небезпечних ділянках фронту безпілотна доставка дозволяє зменшити кількість поїздок звичайного транспорту.

Велика Британія вже має досвід таких постачань. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, у 2026 році Лондон оголосив про передачу Україні 120 тисяч дронів, включно з розвідувальними, ударними, морськими та транспортними платформами.

Нинішні понад 1000 далекобійних апаратів стали новим оголошеним зобов'язанням британського уряду. Водночас у повідомленні не уточнюється, чи враховуються вони також у ширших річних програмах постачання.

Куди підуть 260 мільйонів фунтів

Більша частина коштів нового пакета залишиться у Великій Британії. Уряд повідомив, що понад 80% фінансування витратять безпосередньо на британські підприємства. Причому йдеться не лише про великі оборонні концерни, а й про малі та середні компанії в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

Таким чином Лондон одночасно вирішує два завдання. Україна отримує нові безпілотники, а британські виробники розширюють випуск військової техніки та отримують оборонні замовлення. Понад 208 мільйонів фунтів із загального бюджету пакета буде витрачено у Великій Британії.

При цьому 260 мільйонів фунтів не можна просто поділити на тисячу дронів, щоб визначити вартість одного апарата. Адже пакет включає кілька різних категорій безпілотної техніки, а їх кількість і ціни окремо не названі. Також поки невідомі виробники ударних дронів, строки їхнього виготовлення та графік поставок.

Британські компанії отримають доступ до українських бойових даних

Паралельно з новим пакетом озброєння Лондон оголосив результати відбору оборонних компаній для роботи з українською платформою Avengers AI Labs.

Загалом до участі подали заявки 92 британські компанії. Із них відібрали 12 розробників, які отримають доступ до можливостей української системи навчання військового штучного інтелекту.

Avengers AI Labs використовує інформацію, отриману з тисяч денних камер і тепловізійних сенсорів, які працюють на українському полі бою. Такі дані дозволяють навчати алгоритми розпізнавати військову техніку, визначати об'єкти на зображеннях та працювати в умовах, які складно відтворити на звичайному полігоні.

Раніше Мілітарі 24 розповідав, що Велика Британія стала першим міжнародним партнером української платформи Avengers AI Labs. Співпрацю погодили в серпні 2026 року, а тепер вона переходить до роботи з конкретними компаніями.

Водночас доступ до платформи не означає автоматичного передавання всіх військових даних британським розробникам. Публічне повідомлення не деталізує порядок доступу, обмеження та механізми захисту інформації.

Британія вже почала постачати додаткові ракети проти реактивних дронів

Новий пакет ударних безпілотників оголосили одночасно з посиленням української протиповітряної оборони. Британський уряд підтвердив, що вже розпочав постачання додаткових легких багатоцільових ракет LMM, які Україна використовує для боротьби з повітряними цілями.

За оцінкою Лондона, такі ракети показали високу ефективність проти реактивних безпілотників, які Росія застосовує для ударів далеко за лінією фронту.

Британські посадовці також заявляють, що завдяки новим поставкам та підтримці партнерів українські військові тепер збивають майже 70% реактивних дронів, тоді як на початку вересня цей показник становив близько 30%.

Це дані британського уряду, а не оприлюднена незалежна статистика. До того ж ідеться саме про реактивні безпілотники, а не про всі типи російських ударних дронів.