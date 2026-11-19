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18 ноября правительство Великобритании объявило о новом пакете помощи Украине, который премьер-министр Энди Бернем представил в рамках встречи "Коалиции желающих" в Берлине.

Лондон обещает передать более 1000 ударных дронов большой дальности, в том числе модели, способные преодолевать расстояние более 1000 километров. Часть средств также будет направлена на другие беспилотные системы, а более 80% финансирования будет потрачено в Великобритании.

Дроны смогут поражать военные цели на расстоянии более 1000 километров

Самой интересной частью нового пакета стали дальнобойные ударные беспилотники. По сообщению британского правительства, Украина получит более тысячи таких аппаратов, включая модели, способные преодолевать расстояние более 1000 километров.

Для сравнения: это примерно столько же, сколько от Лондона до Берлина. Для Украины такая дальность позволяет поражать военные объекты далеко за пределами фронта. При этом британцы отдельно подчеркивают мощность боевой части. Новые беспилотники смогут нести тяжелые заряды, рассчитанные на уничтожение больших объектов одним попаданием.

Среди возможных целей в британском сообщении называются российские предприятия военного производства и другие законные военные объекты в глубоком тылу.

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Однако характеристики конкретных аппаратов не раскрываются. Неизвестны их названия, масса боевой части, скорость полета, способ наведения и особенности запуска. Также важно, что британское правительство не обещает дальность более 1000 километров для всех без исключения дронов. Речь идет о более чем тысяче дальнобойных аппаратов, среди которых будут модели с такой дальностью.

Великобритания уже поставляет Украине вооружение для нанесения ударов на значительное расстояние. В частности, "Милитари 24" ранее рассказывал о британском беспилотнике Nyan, который применяется для ударов по российским объектам. Однако нет подтверждения, что именно Nyan или его модификации войдут в новый пакет.

Не только ударные дроны: что еще получит Украина

260 миллионов фунтов стерлингов пойдут не только на дальнобойные беспилотники. Лондон планирует изготовить и поставить Украине также морские, разведывательные и логистические системы.

Морские дроны могут выполнять широкий спектр задач, связанных с поддержкой флота и операциями на воде. В то же время в британском сообщении не уточняется, какие именно модели будут переданы украинским военным и будут ли они вооружены.

Разведывательные аппараты предназначены для наблюдения за противником и сбора информации, а логистические беспилотники будут помогать доставлять снаряжение на военные позиции. Британцы отдельно упоминают возможность перевозки медицинских грузов, в частности крови и оборудования, необходимого для ее хранения. Для подразделений на опасных участках фронта беспилотная доставка позволяет сократить количество поездок обычного транспорта.

Великобритания уже имеет опыт таких поставок. Как ранее сообщал "Милитари 24", в 2026 году Лондон объявил о передаче Украине 120 тысяч дронов, включая разведывательные, ударные, морские и транспортные платформы.

Нынешние более 1000 дальнобойных аппаратов стали новым объявленным обязательством британского правительства. В то же время в сообщении не уточняется, учитываются ли они также в более широких годовых программах поставок.

Куда пойдут 260 миллионов фунтов

Большая часть средств нового пакета останется в Великобритании. Правительство сообщило, что более 80% финансирования будет потрачено непосредственно на британские предприятия. Причем речь идет не только о больших оборонных концернах, но и о малых и средних компаниях в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Таким образом Лондон одновременно решает две задачи. Украина получает новые беспилотники, а британские производители расширяют выпуск военной техники и получают оборонные заказы. Более 208 миллионов фунтов из общего бюджета пакета будет потрачено в Великобритании.

При этом 260 миллионов фунтов нельзя просто разделить на тысячу дронов, чтобы определить стоимость одного аппарата. Ведь пакет включает несколько различных категорий беспилотной техники, а их количество и цены отдельно не указаны. Также пока неизвестны производители ударных дронов, сроки их изготовления и график поставок.

Британские компании получат доступ к украинским боевым данным

Параллельно с новым пакетом вооружения Лондон объявил результаты отбора оборонных компаний для работы с украинской платформой Avengers AI Labs.

Всего заявки на участие подали 92 британские компании. Из них отобрали 12 разработчиков, которые получат доступ к возможностям украинской системы обучения военного искусственного интеллекта.

Avengers AI Labs использует информацию, полученную с тысяч дневных камер и тепловизионных датчиков, работающих на украинском поле боя. Такие данные позволяют обучать алгоритмы распознавать военную технику, определять объекты на изображениях и работать в условиях, которые сложно воссоздать на обычном полигоне.

Ранее "Милитари 24" сообщил, что Великобритания стала первым международным партнером украинской платформы Avengers AI Labs. Сотрудничество было согласовано в августе 2026 года, а теперь оно переходит к работе с конкретными компаниями.

В то же время доступ к платформе не означает автоматической передачи всех военных данных британским разработчикам. В публичном сообщении не подробно описаны порядок доступа, ограничения и механизмы защиты информации.

Великобритания уже начала поставлять дополнительные ракеты для борьбы с реактивными дронами

О новой партии ударных беспилотников объявили одновременно с усилением украинской противовоздушной обороны. Британское правительство подтвердило, что уже приступило к поставкам дополнительных легких многоцелевых ракет LMM, которые Украина использует для борьбы с воздушными целями.

По оценке Лондона, такие ракеты продемонстрировали высокую эффективность против реактивных беспилотников, которые Россия применяет для нанесения ударов далеко за линией фронта.

Британские чиновники также заявляют, что благодаря новым поставкам и поддержке партнеров украинские военные теперь сбивают почти 70% реактивных дронов, тогда как в начале сентября этот показатель составлял около 30%.

Это данные британского правительства, а не обнародованная независимая статистика. К тому же речь идет именно о реактивных беспилотниках, а не обо всех типах российских ударных дронов.