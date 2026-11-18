Об этом 17 ноября сообщил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Какое вооружение получит Украина от Великобритании?

Как сообщили в британском правительстве, ракеты малой дальности уже доказали свою эффективность в противодействии российским атакам, в частности реактивным беспилотникам типа "Шахед" иранской разработки.

Кроме того, Украина получит более десятка радаров, которые будут закуплены в Великобритании и других европейских странах. Они помогут украинским военным своевременно обнаруживать воздушные угрозы. Поставки британских ракет, радаров и пусковых установок для ПВО начнутся с середины декабря 2026 года.

Мы используем финансирование, которое канцлер казначейства пообещал выделить в бюджете на поддержку Украины этой зимой, чтобы поставить более 1 тысячи ракет противовоздушной обороны в рамках нашего постоянного обязательства мобилизовать союзников и укреплять оборону Украины– заявил британский министр.

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Оборонный транш в размере 240 миллионов фунтов является частью более широкой программы на 500 миллионов фунтов, которую британское правительство заложило в бюджет для нужд украинской противовоздушной обороны. Это финансирование выделяется в дополнение к общим обязательствам Соединенного Королевства по поддержке Украины в размере 10 миллиардов фунтов.

Остальные меры помощи из объявленного зимнего пакета британский премьер-министр представит 19 ноября во время встречи "Коалиции желающих" в Берлине. Нынешнее 37-е заседание в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе под совместным председательством министров обороны Великобритании и Германии.

Швеция и Великобритания помогут вооружить украинские Gripen

В то же время 17 ноября Украина, Великобритания и Швеция договорились о дальнейшем сотрудничестве по вооружению шведских истребителей Gripen для Украины.

В Брюсселе министр обороны Украины Евгений Хмара, его шведский коллега Пол Йонсон и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подписали соответствующее письмо о намерениях. Документ предусматривает обеспечение уже закупленных для Украины самолетов Gripen необходимым вооружением, боеприпасами, оборудованием и запасными частями. Поставки планируется согласовать с поступлением самих истребителей в Военно-воздушные силы ВСУ.

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В частности, Украина рассчитывает получить ракеты Meteor, которые усилят возможности противодействия российской авиации, прежде всего самолетам – носителям управляемых авиабомб.

В Минобороны Украины подчеркнули, что получение полного комплекса вооружения вместе с истребителями позволит как можно быстрее приступить к их боевому применению. Главный приоритет – защита неба, подчеркнули в Минобороны. Среди других ключевых направлений: поставки истребителей и боеприпасов, закупка украинских ударных беспилотников, совместное оборонное производство и новые взносы в инициативу PURL.

Напомним, масштабную поддержку украинской противовоздушной обороны оказывают и другие союзники. В частности, Еврокомиссия перечислила Украине 1,71 миллиарда евро на закупку дронов, ракет и систем противовоздушной обороны.