Про це 17 листопада повідомив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Яке озброєння отримає Україна від Британії?

Як повідомили в британському уряді, ракети малої дальності вже довели свою ефективність у протидії російським атакам, зокрема реактивним безпілотникам типу "Шахед" іранської розробки.

Крім того, Україна отримає понад десяток радарів, які закуплять у Великій Британії та інших європейських країнах. Вони допоможуть українським військовим своєчасно виявляти повітряні загрози. Постачання британських ракет, радарів та пускових установок для ППО розпочнеться з середини грудня 2026 року.

Ми використовуємо фінансування, яке канцлер казначейства пообіцяв у бюджеті для підтримки України цієї зими, щоб поставити понад 1 тисячу ракет протиповітряної оборони як частину нашого постійного зобов'язання мобілізувати союзників і зміцнювати оборону України– заявив британський міністр.

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Оборонний транш на 240 мільйонів фунтів є складовою ширшої програми на 500 мільйонів фунтів, яку британський уряд заклав у бюджеті для потреб української протиповітряної оборони. Це фінансування виділяється додатково до загальних зобов'язань Сполученого Королівства щодо підтримки України обсягом 10 мільярдів фунтів.

Решту заходів допомоги з оголошеного зимового пакета британський прем'єр-міністр представить 19 листопада під час зустрічі Коаліції охочих у Берліні. Нинішнє 37-ме засідання у форматі Рамштайн проходить у Брюсселі під спільним головуванням міністрів оборони Великої Британії та Німеччини.

Швеція та Британія допоможуть озброїти українські Gripen

Водночас 17 листопада Україна, Велика Британія та Швеція домовилися про подальшу співпрацю щодо озброєння шведських винищувачів Gripen для України.

У Брюсселі міністр оборони України Євгеній Хмара, його шведський колега Пол Йонсон та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підписали відповідний лист про наміри. Документ передбачає забезпечення вже закуплених для України літаків Gripen необхідним озброєнням, боєприпасами, обладнанням і запасними частинами. Постачання планують узгодити з надходженням самих винищувачів до Повітряних сил ЗСУ.

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Зокрема, Україна розраховує отримати ракети Meteor, які посилять можливості протидії російській авіації, насамперед літакам – носіям керованих авіабомб.

У Міноборони України наголосили, що отримання повного комплексу озброєння разом із винищувачами дасть змогу якнайшвидше розпочати їх бойове застосування. Головний пріоритет – захист неба, – наголосили в Міноборони. Серед інших ключових напрямів: постачання винищувачів і боєприпасів, закупівля українських ударних безпілотників, спільне оборонне виробництво та нові внески в ініціативу PURL.

Нагадаємо, масштабну підтримку української протиповітряної оборони здійснюють й інші союзники. Зокрема, Єврокомісія перерахувала Україні 1,71 мільярда євро на закупівлю дронів, ракет і систем протиповітряної оборони.