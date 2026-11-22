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Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Как Украина и Великобритания будут развивать оборонное производство?

Проектные соглашения о совместном производстве подписали министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

Украинские беспилотники, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, будут производиться при финансовой поддержке британской стороны. Готовую продукцию совместных предприятий будут передавать украинским Силам обороны.

Евгений Хмара подчеркнул, что сотрудничество позволит объединить украинские оборонные решения и боевой опыт с производственными возможностями Великобритании, чтобы масштабировать проверенные технологии.

Мы запускаем проекты, которые укрепляют потенциал обеих наших стран и ускоряют развитие наших ОПК. Украина располагает эффективными оборонными решениями и бесценным опытом борьбы с врагом. Мы объединяем их с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших Сил обороны– подчеркнул министр.

Как Великобритания укрепляет украинскую ПВО?

Во время встречи министр обороны Украины поблагодарил Великобританию за лидерство в поддержке Украины и за пакет помощи для противовоздушной обороны, объявленное во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Великобритания стала одной из первых стран, которые оперативно передали Украине ракеты LMM из своих запасов в обмен на будущие поставки. Эти ракеты имеют критическое значение для противодействия реактивным "Шахедам".

Стороны также обсудили ускорение новых поставок LMM из имеющихся запасов, укрепление дальнобойных возможностей Украины и модернизацию ракет украинского производства.