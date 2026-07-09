Ракети до Patriot в Україні: запуск виробництва може зайняти понад рік

США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Якщо це рішення справді буде реалізоване, Україна стане лише третьою країною у світі з таким правом. Але запуск виробництва може зайняти щонайменше рік, а ймовірно – значно більше.

Україна може отримати від США ліцензію на виробництво ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot, пише Defense Express. Водночас радник міністра оборони Сергій Бескрестнов у коментарі, який наводить Суспільне, попереджає: технічно це можливо, але розгортання виробництва може затягнутися на рік і більше.

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Ліцензія – це не готовий завод

Сама по собі ліцензія не означає, що ракети почнуть сходити з української лінії вже за кілька місяців.

Разом із правом на виробництво мають передаватися технологічні карти, документація, навчання персоналу, контакти постачальників і допомога консультантів. Але після цього потрібно створити або адаптувати виробничі потужності, пройти погодження, налагодити кооперацію з субпідрядниками та сертифікувати процес.

Саме це і є головною проблемою. За словами Бескрестнова, найбільший виклик – час. Неможливо точно сказати, скільки знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів, а без них серійне виробництво ракет не запрацює.

Чому це може бути історичним рішенням

Зараз лише дві країни мають право ліцензованого виробництва ракет до Patriot. Перша – Японія, яка ще у 2006 році домовилася про локалізоване виробництво на потужностях Mitsubishi Heavy Industries. Друга – Німеччина, де MBDA Deutschland і Raytheon працюють над європейським виробництвом ракет PAC-2 GEM-T.

Якщо США справді дадуть Україні таку ліцензію, це буде не просто політичний жест. Україну фактично включать до дуже вузького клубу держав, яким довірили виробництво одного з ключових елементів системи Patriot.

Для країни, яка щодня витрачає дорогі ракети ППО на відбиття російських ударів, це питання запасу, ритму постачання і здатності довго тримати протиповітряну оборону.

Досвід Японії та Німеччини показує масштаби задачі

Японії знадобилося близько двох років, щоб опанувати збирання ракет. Але навіть там йдеться про часткову локалізацію: частина ключових компонентів залишається американською. Саме це обмежує темпи виробництва.

Німецький приклад ще показовіший. Домовленість між MBDA Deutschland і Raytheon щодо виробництва PAC-2 GEM-T з’явилася у 2022 році. Будівництво виробничої лінії стартувало у 2024-му. Відкрити її планують у вересні 2026 року, а перші ракети мають передати у 2027 році – передусім Україні.

Тобто навіть для Німеччини, з її промисловою базою, це процес не на кілька місяців. І це важливий орієнтир для оцінки українських термінів.

Невідомо, які саме ракети може виробляти Україна

Поки не повідомляється, про яку саме ракету до Patriot може йтися. Це принципове питання.

У системі Patriot використовуються різні типи ракет. PAC-2 GEM-T мають одні виробничі особливості та завдання, PAC-3 MSE – інші. Від типу ракети залежатиме складність локалізації, перелік компонентів, вимоги до підприємств і залежність від американських постачальників.

В обох можливих сценаріях мова все одно йде про складне виробництво, де вирішальними будуть промислова база, ступінь локалізації та готовність партнерів передавати не лише документацію, а й реальну виробничу кооперацію.

Види ракет Patroit. Cхема CSIS

Україна вже має сильну ракетну школу, але Patriot – інший рівень

Україна має власні компетенції у ракетній галузі. Але ракети до Patriot – це не просто чергова номенклатура для оборонного заводу.

Йдеться про високоточну продукцію із жорсткими вимогами до якості, контролю, сумісності з американською системою ППО та безпеки виробництва. Тут недостатньо лише інженерної бази. Потрібна сертифікована кооперація, стабільні постачання комплектуючих і виробничий контроль за стандартами власника технології.

Саме тому сценарій “отримали ліцензію – швидко запустили серію” виглядає надто оптимістично. Реалістичніше говорити про поетапний запуск: спершу збирання або часткова локалізація, далі – поступове поглиблення виробництва.

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Головне – не швидкість старту, а власний канал постачання

Навіть якщо перші українські ракети до Patriot з’являться не скоро, сама ліцензія може змінити логіку постачання ППО.

Зараз Україна залежить від темпів виробництва партнерів, політичних рішень і готовності союзників передавати ракети зі своїх запасів. Локалізація хоча б частини виробництва дала б інший горизонт планування.

Це не вирішить проблему дефіциту ракет миттєво. Але може створити основу для стабільнішого поповнення запасів у довгій війні. А для Patriot саме довгий горизонт має значення: комплекси потрібні не тільки зараз, а й після кожної наступної хвилі російських ударів.