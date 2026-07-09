Північноатлантичний альянс інтегрував у роботу своєї штаб-квартири в Бельгії систему штучного інтелекту Maven Smart System (MSS) від американської компанії Palantir. Як повідомляє видання The Times, ця технологія призначена для цілодобового відстеження переміщень російських військ і планування військових операцій.

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Як нова технологія оптимізує ресурси Альянсу?

MSS є флагманською платформою командування та управління на базі штучного інтелекту. Система в реальному часі агрегує, структурує та візуалізує величезні масиви розвідувальної інформації, зокрема відео з безпілотників, супутникові знімки, дані радарів і перехоплень. Вона використовує комп'ютерний зір для автоматичного виявлення потенційних цілей або переміщень сил супротивника, позначаючи їх на екранах операторів.

Окрім цього, ШІ пропонує військовому командуванню оптимальні варіанти дій, автоматично оцінюючи найближчі доступні сили НАТО, час до ураження та необхідну кількість палива, скорочуючи час ухвалення рішень з годин до лічених хвилин.

Нова технологія також значно оптимізує людські ресурси: аналогічний обсяг аналітичної роботи, який раніше потребував залучення близько двох тисяч фахівців, тепер здатна виконувати група з 20 операторів.

Система Maven відображатиме дислокацію сил на всьому східному фланзі та детально передаватиме інформацію про переміщення російських військ. Якщо Росія перекине елітні десантні підрозділи ближче до кордонів країн Балтії, система зафіксує це та подасть сигнал тривоги.

Якби ви зараз зайшли до оперативного центру SHAPE (Верховного головнокомандування Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі), то на всіх екранах побачили б Palantir,

– заявив Луїс Мослі, генеральний директор Palantir UK.

Він також заявив, що у разі війни НАТО плануватиме операції та завдаватиме ударів по цілях саме за допомогою Palantir.

Хоча 30 червня в НАТО оголосили про досягнення системою повної оперативної спроможності, в офіційному пресрелізі не згадали назву Palantir. Низка країн-членів Альянсу, зокрема Франція та Німеччина, висловили занепокоєння через надмірну залежність від технологій американської компанії, яка історично пов'язана з ЦРУ.

Натомість Велика Британія, Швеція та Нідерланди підтримали впровадження системи. Наразі Palantir також бере участь у тендері на заміну програмного забезпечення для протиповітряної оборони НАТО, що має дозволити спільно відстежувати балістичні та гіперзвукові ракети.

Що відомо про історію проєкту Maven?

Військова програма Project Maven була започаткована Пентагоном у 2017 році для впровадження машинного навчання в оборонні процеси США. Спочатку ключовим партнером проєкту була компанія Google, однак у 2018 році вона відмовилася від контракту через внутрішні протести співробітників проти використання штучного інтелекту у військових цілях, після чого розробку очолила Palantir.

Платформу успішно застосовували збройні сили США під час операцій на Близькому Сході та у Червоному морі. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сполучені Штати використовували систему Maven для передачі українським військовим детальних координат російської техніки та позицій на полі бою.

Водночас діяльність Palantir супроводжувалася низкою скандалів. Імміграційна служба США використовувала її софт для пошуку та депортації іноземців, а у Великій Британії наразі переглядають контракт Palantir з Національною службою охорони здоров'я (NHS) через побоювання щодо витоку конфіденційних даних пацієнтів.

Також компанії доводилося спростовувати закиди про застосування її технології ізраїльською армією для ударів по цивільних об'єктах у секторі Гази.