Україна отримала турецькі зенітні комплекси Korkut: їх уже випробували проти російських дронів

Туреччина поставила Україні невелику партію зенітних комплексів Korkut виробництва Aselsan. За даними іноземних журналістів, системи вже застосовували проти російських повітряних атак і отримали позитивні відгуки українських військових. Тепер Україна розглядає можливість додаткових закупівель, однак рішення залежатиме від вартості озброєння.

Як повідомляє Middle East Eye із посиланням на кілька джерел, обізнаних із ситуацією, Україна отримала турецькі зенітні системи Korkut ще на початку 2026 року. Точна кількість поставлених комплексів не розголошується.

За словами українського посадовця, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, озброєння вже пройшло перевірку в бойових умовах.

Як Korkut показав себе в Україні

Постачання турецьких систем дозволило українським військовим перевірити їхню ефективність проти російських повітряних загроз.

За словами співрозмовника Middle East Eye, результати виявилися загалом позитивними, хоча під час експлуатації виникали певні технічні труднощі.

"Korkut доволі успішно протидіяв російським атакам. Звісно, виникали певні проблеми, але нічого такого, чого не можна було б усунути невеликими доопрацюваннями", - розповів український посадовець.

Він також зазначив, що після використання в Україні комплекс можна вважати перевіреним у бойових умовах.

Українська сторона зацікавлена у придбанні додаткових систем, однак остаточне рішення залежатиме від запропонованої ціни.

"Якщо ціна буде прийнятною, ми хотіли б придбати більше", - пояснив співрозмовник видання.

Водночас наразі немає офіційної інформації про кількість поставлених комплексів, підрозділи, які їх використовують, або результати конкретних перехоплень.

Що таке Korkut і як він працює

Korkut - турецький самохідний зенітний артилерійський комплекс, розроблений компанією Aselsan для захисту військових підрозділів і важливих об'єктів від повітряних загроз.

Його головною відмінністю від ракетних систем ППО є використання автоматичних гармат. Замість дорогих зенітних ракет комплекс застосовує артилерійські боєприпаси, зокрема спеціальні снаряди для ураження невеликих повітряних цілей.

Класичний Korkut складається з трьох самохідних зенітних установок та однієї машини управління. Вогневі машини оснащені спареними 35-міліметровими автоматичними гарматами, а система управління відповідає за виявлення та супровід повітряних цілей.

Для боротьби з дронами можуть використовуватися програмовані боєприпаси, які створюють хмару вражаючих елементів поблизу цілі. Це підвищує ймовірність ураження невеликих безпілотників, у які складно влучити звичайним снарядом.

Однак у повідомленні Middle East Eye є важливий нюанс. Видання також згадує 25-міліметрову систему Korkut, призначену для протидії FPV-дронам, зокрема апаратам на оптоволокні.

Йдеться про різні модифікації сімейства Korkut. Традиційний самохідний комплекс використовує 35-міліметрові гармати, тоді як новіша система Korkut 100/25 має 25-міліметрове озброєння. З повідомлення журналістів не можна однозначно встановити, яку саме модифікацію та в якій кількості отримала Україна.

Чому Україні потрібна турецька гарматна ППО

Для України Korkut цікавий передусім як засіб протиповітряної оборони малої дальності. Його завдання - знищувати цілі, які вже наблизилися до військового підрозділу або об'єкта, що потребує захисту.

За офіційними характеристиками Aselsan, 35-міліметровий Korkut 150/35 має ефективну дальність стрільби до 4 кілометрів. Дві автоматичні гармати забезпечують сумарну скорострільність до 1100 пострілів за хвилину, а боєкомплект готових до стрільби снарядів становить 200 одиниць.

Комплекс також оснащений радаром супроводу цілей та оптико-електронними засобами наведення. Стабілізована башта дозволяє вести вогонь під час руху, що особливо важливо для прикриття механізованих підрозділів.

Окрему роль відіграють програмовані 35-міліметрові снаряди ATOM. Вони підриваються на розрахованій відстані, створюючи хмару уражальних елементів на шляху повітряної цілі. Такий принцип дозволяє боротися з малими безпілотниками без необхідності прямого влучання снаряда в корпус дрона.

Водночас артилерійська ППО не може повністю замінити ракетні комплекси. Її ефективна дальність значно менша, тому вона працює як один із рівнів багатошарового захисту.

Українські військові вже застосовують різні системи для таких завдань. Наприклад, Третій армійський корпус отримав британський Rapid Ranger, який використовує зенітні ракети для перехоплення повітряних цілей на ближніх дистанціях.

А український комплекс "Шершень" розробляють із можливістю застосування різних типів ракет, зокрема для боротьби з реактивними безпілотниками.

Туреччина розширює експорт Korkut

За інформацією Middle East Eye, генеральний директор Aselsan Ахмет Акйол повідомив, що системи сімейства Korkut уже експлуатуються в дев'яти країнах.

Він також анонсував нові експортні контракти, подробиці яких компанія має оприлюднити найближчим часом.

У травні 2026 року видання повідомляло про контракти Саудівської Аравії та Катару на закупівлю Korkut 100/25. Зацікавленість у цій системі також виявляв Ірак.

Для Туреччини Україна стала одним із майданчиків перевірки власного озброєння в умовах інтенсивної війни. Турецькі виробники вже постачали українським військовим безпілотники Bayraktar TB2, керовані боєприпаси, артилерійські снаряди та кулемети.

За словами джерел Middle East Eye, зараз низка турецьких оборонних компаній співпрацює з українськими військовими, щоб перевіряти нові системи та вдосконалювати їх за результатами застосування.

У випадку Korkut випробування, за твердженням українського посадовця, уже показали позитивні результати. Однак інформація про додаткові контракти, їхню вартість або терміни постачання поки відсутня.