Авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі 24 Каналу пояснив, які цілі зможе уражати "Шершень" та в чому його головна перевага перед комплексами, прив'язаними до одного типу ракет. Нова система дозволяє використовувати різні засоби перехоплення й підбирати їх залежно від конкретної повітряної загрози.

"Шершень" має закрити важливу нішу ППО

"Шершень" створюють як мобільну наземну систему, яка може працювати безпосередньо поблизу лінії фронту. Комплекс не прив'язаний до одного типу ракети, тому його можна адаптувати під різні засоби перехоплення, які є в наявності.

Ключове завдання "Шершня" – знищення реактивних ворожих ударних систем, а також підтримка й захист підрозділів безпосередньо біля лінії фронту. Фактично він займає нішу радянських зенітних ракетних комплексів типу "Оса",

– пояснив Долінце.

Для ураження цілей система може використовувати різні ракети, зокрема Р-27, Р-73, американські AIM-9, британські AIM-132, а також сучасні українські розробки. Така номенклатура дозволяє не залежати від одного боєприпасу й використовувати те озброєння, яке доступне на конкретний момент.

Комплекс може виявляти ворожі цілі на дальності до 85 кілометрів, уражати їх на відстані до 25 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Це універсальна мобільна система, яка може працювати по літаках, крилатих ракетах і, звісно, безпілотниках,

– сказав авіаційний експерт.

Можливість поєднувати різні ракети також дає змогу підбирати конкретний засіб ураження під конкретну ціль, не витрачаючи дорожчий боєприпас там, де достатньо дешевшого рішення.

Комплекс може стати частиною малої ППО

Широка номенклатура ракет дозволяє будувати оборону гнучкіше й створювати буферні зони навколо підрозділів та важливих об'єктів. У такій зоні можна виявляти малорозмірні й відносно недорогі повітряні цілі та підбирати для них дешевший засіб перехоплення.

Такі системи можуть стати важливим компонентом так званої малої протиповітряної оборони України. Вони дозволяють створювати буферні зони, виявляти й уражати малорозмірні цілі, зокрема відносно недорогими засобами,

– пояснив Долінце.

Архітектура "Шершня" не є принципово новою, однак його перевага полягає у можливості інтегрувати більшість наявних засобів перехоплення. Для цього використовують авіаційні пілони, які дозволяють запускати ракети класу "повітря – повітря" вже з наземної установки.

Звісно, це зменшує радіус ураження, але водночас суттєво здешевлює застосування таких систем,

– сказав авіаційний експерт.

Долінце розповів про нову систему ППО Шершень: дивіться відео