Безпілотник "Лютий" стане носієм крилатих ракет: нову концепцію показали у Великобританії

Український ударний безпілотник "Лютий" уперше представили на міжнародній виставці Farnborough International Airshow у Великій Британії.

Разом із дроном на стенді продемонстрували ракети, які можуть перетворити його з дрона-камікадзе на багаторазову ударну платформу.

Про це повідомляє кореспондент видання "Оборонка" з міжнародного авіасалону Farnborough International Airshow.

"Лютий" показали в новій конфігурації

На стенді української оборонної промисловості безпілотник експонувався разом із макетами різних бойових частин та новими ракетами, які підвішувалися під крилом.

За інформацією, оприлюдненою на виставці, ракети матимуть заявлену дальність ураження до 200 кілометрів і швидкість польоту близько 500 км/год.

Якщо проєкт доведуть до серійної реалізації, "Лютий" зможе після запуску ракети повертатися на базу для повторного використання, що суттєво відрізнятиметься від нинішньої концепції одноразового ударного безпілотника.

Від дрона-камікадзе до багаторазового носія

Сьогодні "Лютий" відомий насамперед як далекобійний ударний безпілотник, здатний уражати цілі глибоко в тилу противника.

Інтеграція керованих ракет змінює саму концепцію його застосування. Замість того щоб знищувати ціль власною бойовою частиною, безпілотник зможе запускати кероване озброєння з безпечнішої дистанції, після чого повертатися для повторного використання.

Такий підхід потенційно зменшує вартість одного удару та збільшує ресурс платформи. Подібна методика доставки була оприлюднена нещодавно під час транспортування НРК на ворожі позиції літальним дроном.

Водночас наразі не повідомляється, чи вже проходять такі ракети льотні випробування, або ж поки демонструються лише як перспективна концепція.

Один із найдальнобійніших українських безпілотників

Ударний безпілотник "Лютий" розроблений підприємствами "Укроборонпрому".

За відкритими даними, він здатний долати до 1400 кілометрів і нести бойову частину масою до 75 кілограмів.

Саме ця платформа стала однією з основних для ударів по російських військових і промислових об'єктах далеко від лінії фронту.

Уже довів свої можливості в бойових умовах

Однією з найвідоміших операцій із застосуванням "Лютого" стала атака на російський завод "Купол" в Іжевську у липні 2025 року.

Тоді модернізовані безпілотники подолали близько 1400 кілометрів до цілі. На оприлюднених після удару фотографіях було видно оновлену конструкцію апарата без традиційних стійок шасі. Така схема, ймовірно, дозволила зменшити аеродинамічний опір і радіолокаційну помітність, а також збільшити практичну дальність польоту.

Що означає поява "Лютого" у Фарнборо

Farnborough International Airshow є однією з найпрестижніших світових виставок авіаційної та оборонної техніки. Публічна демонстрація "Лютого" на цьому майданчику свідчить про те, що Україна дедалі активніше просуває власні далекобійні ударні системи на міжнародному рівні.

Не менш показовою стала й презентація нової концепції озброєння. Якщо ракети для "Лютого" успішно завершать розробку та інтеграцію, Україна отримає не просто ще один ударний безпілотник, а багаторазову платформу, здатну завдавати високоточних ударів по цілях на відстані до 200 кілометрів від точки пуску.