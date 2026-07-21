Наряду с дроном на стенде были продемонстрированы ракеты, способные превратить его из дрона-камикадзе в многоразовую ударную платформу.

Об этом сообщает корреспондент издания "Оборонка" с международного авиасалона Farnborough International Airshow.

"Лютый" показали в новой конфигурации

На стенде украинской оборонной промышленности беспилотник экспонировался вместе с макетами различных боевых частей и новыми ракетами, которые подвешивались под крылом.

Согласно информации, обнародованной на выставке, ракеты будут иметь заявленную дальность поражения до 200 километров и скорость полета около 500 км/ч.

Если проект доведется до серийного производства, "Лютый" сможет после запуска ракеты возвращаться на базу для повторного использования, что существенно будет отличаться от нынешней концепции одноразового ударного беспилотника.

От дрона-камикадзе до многоразового носителя

Сегодня "Лютый" известен прежде всего как дальнобойный ударный беспилотник, способный поражать цели глубоко в тылу противника.

Интеграция управляемых ракет меняет саму концепцию его применения. Вместо того чтобы уничтожать цель собственной боевой частью, беспилотник сможет запускать управляемое вооружение с более безопасного расстояния, после чего возвращаться для повторного использования.

Такой подход потенциально снижает стоимость одного удара и увеличивает ресурс платформы. Подобная методика доставки была продемонстрирована недавно во время транспортировки НРК на вражеские позиции летательным дроном.

В то же время пока не сообщается, проходят ли такие ракеты летные испытания или же пока демонстрируются лишь как перспективная концепция.

Один из самых дальнобойных украинских беспилотников

Ударный беспилотник "Лютый" разработан предприятиями "Укроборонпрома".

По открытым данным, он способен преодолевать расстояние до 1400 километров и нести боевую часть массой до 75 килограммов.

Именно эта платформа стала одной из основных для нанесения ударов по российским военным и промышленным объектам вдали от линии фронта.

Уже доказал свои возможности в боевых условиях

Одной из самых известных операций с применением "Лютого" стала атака на российский завод "Купол" в Ижевске в июле 2025 года.

Тогда модернизированные беспилотники преодолели около 1400 километров до цели. На обнародованных после удара фотографиях была видна обновленная конструкция аппарата без традиционных стоек шасси. Такая схема, вероятно, позволила уменьшить аэродинамическое сопротивление и радиолокационную заметность, а также увеличить практическую дальность полета.

Что означает появление "Лютого" в Фарнборо

Farnborough International Airshow – одна из самых престижных мировых выставок авиационной и оборонной техники. Публичная демонстрация "Лютого" на этой площадке свидетельствует о том, что Украина все активнее продвигает собственные дальнобойные ударные системы на международном уровне.

Не менее показательной стала и презентация новой концепции вооружения. Если ракеты для "Лютого" успешно пройдут этапы разработки и интеграции, Украина получит не просто еще один ударный беспилотник, а многоцелевую платформу, способную наносить высокоточные удары по целям на расстоянии до 200 километров от точки запуска.