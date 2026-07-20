Про новий спосіб застосування роботизованих комплексів повідомив Telegram-канал "Тарас Григорович повідомляє", який опублікував відео з російських джерел та інфографіку із характеристиками наземного роботизованого комплексу "АРК-1". Незалежного підтвердження автентичності відео або офіційного підтвердження від української сторони наразі немає.

Наземного робота доставляє важкий дрон

На оприлюднених кадрах видно, як важкий мультикоптер транспортує наземний роботизований комплекс на зовнішній підвісці.

Після прибуття до визначеної точки безпілотник скидає НРК поблизу лісосмуги, де той, імовірно, продовжує виконання місії вже самостійно.

Автори каналу стверджують, що йдеться саме про роботизований комплекс-камікадзе, який після доставки має атакувати російські позиції.

Навіщо доставляти наземний робот повітрям

Повітряне транспортування дозволяє обійти головне обмеження більшості наземних роботів — невеликий запас ходу.

Якщо робот здатний проїхати лише кілька кілометрів, важкий дрон може перенести його практично до самої цілі. Це економить заряд батарей, скорочує час виконання місії та дозволяє уникнути найбільш небезпечних ділянок маршруту.

Крім того, така схема робить менш актуальною проблему складного рельєфу, мінних полів або інших перешкод, які могли б зупинити наземний комплекс ще до початку виконання бойового завдання.

Що відомо про "АРК-1"

Разом із відео було оприлюднено інфографіку, яку, за словами авторів, підготували російські військові.

У ній зазначається, що наземний роботизований комплекс "АРК-1" має масу близько 12 кілограмів і здатний перевозити до 15 кілограмів корисного навантаження.

Максимальна швидкість руху заявлена на рівні 40 км/год, а запас ходу становить до 5 кілометрів. Дальність керування оцінюється у 2 кілометри або до 5 кілометрів при використанні ретранслятора.

Комплекс може використовуватися для транспортування вантажів, розвідки, мінування або виконання функцій робота-камікадзе.

Новий етап розвитку безпілотних систем

Якщо інформація підтвердиться, це може стати ще одним прикладом інтеграції різних типів роботизованих платформ у єдиний бойовий комплекс.

Останнім часом українські військові дедалі частіше поєднують повітряні, наземні та морські безпілотні системи. Морські дрони вже використовуються як носії FPV, а тепер важкі мультикоптери можуть виконувати аналогічну роль для наземних роботів.

Подібна схема дозволяє використовувати сильні сторони кожної платформи: дрон швидко доставляє вантаж до району бойових дій, а наземний робот виконує завдання там, де повітряний апарат уже не може ефективно діяти.

Водночас наразі відсутні офіційні підтвердження застосування саме цієї тактики або характеристик комплексу "АРК-1". Уся інформація базується на матеріалах, оприлюднених російськими джерелами та проаналізованих українською спільнотою.