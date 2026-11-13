Понад 5 мільйонів бойових відео для навчання ШІ: Україна відкриває базу Avenger Labs союзникам

Штучний інтелект у сучасній війні не здатен діяти без реальних бойових спостережень, зібраних під вогнем. Україна відкриває союзникам унікальне сховище відеоматеріалів в обмін на отримання новітнього програмного забезпечення для автономної зброї.

Україна відкриває доступ до закритого сховища відеоданих під назвою Avenger Labs для оборонних компаній країн-союзників, про що повідомляє The New York Times. Йдеться про масив із понад 5 мільйонів записів, накопичених підрозділами безпілотних систем за роки повномасштабної війни, які необхідні для якісного машинного навчання алгоритмів автономного розпізнавання цілей.

За умовами партнерства, союзники отримують датасети безкоштовно, однак зобов'язані передати Силам оборони ліцензії на всі розроблені програмні рішення та бойові модулі.

Першу таку угоду вже підписано: доступ до даних надано 12 британським оборонним компаніям, а переговори щодо інтеграції з виробниками з інших країн тривають.

Як тренують алгоритми в ізольованих "пісочницях"

Наразі цією базою вже послуговуються близько 30 українських розробників. До бази входять як необроблені записи FPV-камікадзе та дронів-розвідників, так і детально розмічені кадри: ураження танків у зимових умовах, переміщення вантажівок уночі, робота тепловізійних матриць та перехоплення БпЛА.

Сама база функціонує на зашифрованій хмарній інфраструктурі за межами України. Інженери не мають прямого доступу до вихідних файлів – тренування нейромереж відбувається в ізольованій системі типу "пісочниця". Там математичні моделі досягають порогу відсікання помилок менш як 5% хибних спрацьовувань.

Після верифікації модель прошивається безпосередньо у бортовий обчислювач системи управління вогнем безпілотного комплексу. На панелі оператора з'являється простий вибір цілі (наприклад, бронетехніка чи жива сила), після чого дрон виконує фінальне наведення автономно навіть за умов повного придушення радіоканалу засобами РЕБ.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров, який керував створенням платформи Avenger Labs, започаткував інвестиційний фонд за участю голови компанії Palantir Алекса Карпа, метою якого є масштабування повністю автономних систем у бойових діях.

Гонка автономності та інтеграція союзників

Противник також веде накопичення бойових даних для адаптації систем автозахоплення цілей, хоча рівень його технологічного обміну з партнерами на кшталт Китаю чи Ірану залишається невизначеним. Попри поодинокі випадки застосування повністю автономних FPV-дронів обома сторонами, більшість рішень досі потребують ручного підтвердження оператора.

Раніше 24 Канал повідомляв про розробку схожої системи для розвідки, коли німецька компанія Helsing презентувала платформу Clarity на базі ШІ-агентів для Бундесверу, яка аналізує відеопотоки й датчики за лічені секунди.

Крім того, українські сили дедалі масштабніше впроваджують автономність і на землі: як аналізував 24 Канал, під час нещодавніх боїв на півночі Харківщини застосовувалися десятки наземних роботів, що робить якісні алгоритми машинного зору безальтернативною потребою сучасної тактики.