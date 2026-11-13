Более 5 миллионов боевых видеороликов для обучения ИИ: Украина открывает базу Avenger Labs для союзников

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Украина открывает доступ к закрытому хранилищу видеоданных под названием Avenger Labs для оборонных компаний стран-союзниц, о чем сообщает The New York Times. Речь идет о массиве из более чем 5 миллионов записей, накопленных подразделениями беспилотных систем за годы полномасштабной войны, которые необходимы для качественного машинного обучения алгоритмов автономного распознавания целей.

По условиям партнерства союзники получают наборы данных бесплатно, однако обязаны передать Силам обороны лицензии на все разработанные программные решения и боевые модули.

Первое такое соглашение уже подписано: доступ к данным предоставлен 12 британским оборонным компаниям, а переговоры об интеграции с производителями из других стран продолжаются.

Как обучают алгоритмы в изолированных "песочницах"

В настоящее время этой базой уже пользуются около 30 украинских разработчиков. В базу входят как необработанные записи FPV-камикадзе и дронов-разведчиков, так и детально размеченные кадры: поражение танков в зимних условиях, перемещение грузовиков ночью, работа тепловизионных матриц и перехват БПЛА.

Сама база функционирует на зашифрованной облачной инфраструктуре за пределами Украины. Инженеры не имеют прямого доступа к исходным файлам – обучение нейросетей происходит в изолированной системе типа "песочницы". Там математические модели достигают порога отсечения ошибок менее 5% ложных срабатываний.

После верификации модель прошивается непосредственно в бортовой вычислитель системы управления огнем беспилотного комплекса. На панели оператора появляется простой выбор цели (например, бронетехника или живая сила), после чего дрон выполняет финальное наведение автономно даже в условиях полного подавления радиоканала средствами РЭБ.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, руководивший созданием платформы Avenger Labs, основал инвестиционный фонд при участии главы компании Palantir Алекса Карпа, целью которого является масштабирование полностью автономных систем в боевых действиях.

Гонка за автономностью и интеграция союзников

Противник также ведет накопление боевых данных для адаптации систем автоматического захвата целей, хотя уровень его технологического обмена с партнерами вроде Китая или Ирана остается неопределенным. Несмотря на единичные случаи применения полностью автономных FPV-дронов обеими сторонами, большинство решений до сих пор требуют ручного подтверждения оператора.

Ранее 24 Канал сообщал о разработке аналогичной системы для разведки, когда немецкая компания Helsing представила для Бундесвера платформу Clarity на базе ИИ-агентов, которая анализирует видеопотоки и данные датчиков за считанные секунды.

Кроме того, украинские силы все более широко внедряют автономность и на земле: как сообщает 24 Канал, во время недавних боев на севере Харьковской области применялись десятки наземных роботов, что делает качественные алгоритмы машинного зрения безальтернативной потребностью современной тактики.