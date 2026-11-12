Від розвідки до удару за секунди: Helsing показала нову систему штучного інтелекту

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Німецька компанія Helsing 11 листопада офіційно представила платформу Clarity, яка використовує сотні спеціалізованих ШІ-агентів для обробки військової інформації.

За твердженням розробників, програма може за лічені секунди проаналізувати великі масиви розвідданих, зіставити інформацію з різних джерел і визначити місцеперебування військових об'єктів противника. Систему розробляли з орієнтацією на європейські армії, зокрема Бундесвер.

Як Clarity знаходить військові цілі за секунди

Сучасна армія може отримувати величезні обсяги інформації про противника, але швидко обробити її значно складніше. Один розвідувальний дрон передає відео, інший фіксує переміщення техніки, супутник робить знімок того самого району, а військові додають власні спостереження. Усе це потрібно зіставити, перевірити й перетворити на інформацію, яку командир може використати для планування операції.

Helsing пропонує автоматизувати значну частину цієї роботи. Clarity збирає доступні підрозділу дані, зіставляє їх і шукає закономірності, які можуть свідчити про присутність противника.

Наприклад, система може помітити появу військової техніки на супутниковому знімку, перевірити відповідний район за іншими джерелами та показати оператору можливу ціль разом із доказами.

Причому Clarity не обмежується аналізом фотографій. Вона працює також із текстовими звітами, сигналами сенсорів, відкритими джерелами інформації та програмними системами, які військові вже використовують.

За заявою Helsing, платформа може виконувати такий аналіз за секунди. Водночас компанія не оприлюднила незалежно підтверджених результатів порівняння її швидкості та точності з іншими військовими системами.

Інтерфейс ШІ-платформи Clarity для аналізу військових даних. Фото Helsing

Сотні ШІ-агентів працюють одночасно

Clarity побудована не навколо однієї великої моделі штучного інтелекту. В її основі лежать сотні спеціалізованих ШІ-агентів, кожен із яких виконує окрему аналітичну роботу.

Одні аналізують супутникові зображення та відео, інші працюють із радіосигналами й письмовими повідомленнями, ще інші зіставляють отримані результати з оперативною обстановкою. Роботу координує головний агент, який об'єднує знайдені відомості та формує загальну картину.

Для навчання алгоритмів Helsing використовує реальні військові дані, синтетичну інформацію, створену штучним інтелектом, та змодельовані бойові ситуації. Розробники стверджують, що це допомагає системі розпізнавати загрози навіть за незвичних умов.

Схожий підхід до автоматизованої обробки розвідданих уже застосовують і в Україні. Зокрема, Мілітарі 24 раніше розповідав про модуль "Вежа" в системі DELTA, який використовує штучний інтелект для виявлення та позначення ворожої техніки на розвідувальних матеріалах.

Штучний інтелект пропонує зброю, але рішення ухвалює військовий

Можливості Clarity не обмежуються пошуком військових об'єктів. Система також готує інформацію, необхідну для їхнього ураження, та допомагає визначити, який засіб озброєння найкраще підходить для конкретного завдання.

Для далекобійної ракети потрібні точні координати, а для автономного ударного дрона можуть знадобитися характеристики цілі, район пошуку та параметри місії. Clarity здатна підготувати відповідний набір даних для різних типів озброєння.

Проте сама програма не має права самостійно передавати цілі на ураження. За словами Helsing, система висуває пропозицію щодо цілі лише тоді, коли інформація з незалежних джерел узгоджується між собою та має достатній рівень достовірності.

Після цього оператор перевіряє докази, визначає ціль і погоджує передачу інформації до відповідної системи озброєння. Розробники передбачили перевірки відповідно до правил застосування сили та процедур НАТО. Усі рішення мають фіксуватися разом із даними про людину, яка їх ухвалила.

Подібні технології вже використовують у структурах Альянсу. У липні Мілітарі 24 повідомляв про застосування системи Maven Smart System від Palantir, яка також допомагає військовим аналізувати розвідувальні дані та відстежувати переміщення противника.

Чому Helsing наголошує на європейському контролі над даними

Clarity створили в Європі, а програмні компоненти та моделі штучного інтелекту розробляє сама Helsing. За задумом компанії, система повинна працювати на обладнанні замовника, зокрема у військових центрах обробки даних або безпосередньо в районах проведення операцій.

Це дозволяє армії зберігати контроль над власною розвідувальною інформацією, програмними моделями та процесами їхнього використання. Платформа підтримує принципи модульної відкритої архітектури MOSA й може взаємодіяти з військовими програмами та системами озброєння різних виробників.

Співзасновник Helsing Гундберт Шерф пояснює розробку Clarity потребою скоротити час між отриманням розвідувальних даних і можливістю використати їх під час операції. За його словами, автономні системи відіграють дедалі більшу роль, тому військовим необхідно швидко перетворювати виявлені загрози на перевірену інформацію.

Цей підхід перегукується з досвідом України. Як раніше аналізував Мілітарі 24, війна змушує західні армії переглядати підходи до використання ШІ, адже кількість даних із дронів та інших сенсорів зростає швидше, ніж можливості людей їх обробляти.

Чи використовують Clarity в Україні

Helsing уже має досвід постачання військових технологій Україні. Компанія розробляє ударні безпілотники HX-2, які застосовують Сили оборони. Про використання HX-2 українськими військовими та оцінки можливостей цих дронів Мілітарі 24 розповідав у жовтні.

Водночас постачання безпілотників Helsing не означає автоматичного впровадження Clarity в українській армії. За інформацією Financial Times, розробку Clarity випробовували в Україні. Проте Helsing не повідомила, чи використовує зараз якась армія платформу як штатну систему і коли плануються її повноцінні постачання.

В Україні також існує власна програма Clarity, яка аналізує фото та відео з безпілотників і допомагає виявляти ворожу техніку. Попри однакову назву, вона не пов'язана з німецькою розробкою.

Таким чином, Helsing уже продемонструвала програмну платформу та описала її можливості, але масштаби фактичного військового застосування, вартість і конкретні замовники Clarity поки залишаються нерозкритими.