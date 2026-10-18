Як повідомляє профільне агентство Janes із посиланням на джерела в українському оборонному відомстві, оператори безпілотників із жовтня 2025 року виконали тисячі бойових вильотів із застосуванням апаратів HX-2.

Що відомо про німецькі дрони?

Військові відзначають високу захищеність апаратів від впливу російських комплексів радіоелектронної боротьби, зокрема під час бойової роботи в районі тимчасово окупованого Донецька.

Аналітики видання Defense Express звертають увагу, що перевірити ці дані через незалежні джерела наразі складно, тому інформацію варто сприймати як публічну фіксацію заяв.

Водночас німецьке видання Hartpunkt також виокремило дрон компанії Helsing завдяки наявності закритого каналу управління, характеристики якого не розкриваються.

Завдяки альтернативному радіоканалу цей дрон-камікадзе не залежить від супутникових терміналів і може вражати цілі на відстані до 100 кілометрів. Експерти припускають, що компанія Helsing використовує труднощі навколо системи зв'язку для активного просування власних розробок як для української армії, так і для європейських партнерів.

Крім того, Європейське оборонне агентство EDA вже залучало HX-2 до спільних випробувань зі збройними силами Португалії в межах експериментальної програми EU OPEX. Це підтверджує наміри виробника закріпитися на оборонному ринку країн Європейського Союзу.

Проблема масовості постачання та американський досвід



Бойове застосування ударних БпЛА Hornet / Медіа-група 413 полку СБС "Рейд", фото, використане з ілюстративною метою

Головним відкритим питанням залишається здатність європейського оборонно-промислового комплексу забезпечити реальну масовість таких ударних безпілотників. Потреби українського фронту в апаратах середнього радіуса дії вимірюються тисячами одиниць.

Показовим прикладом необхідних масштабів є використання баражуючих боєприпасів Hornet американського виробництва. Лише за три місяці літа 2026 року Сили оборони України запустили понад 10 тисяч таких апаратів, що встановлює дуже високу планку для будь-яких європейських альтернатив.

Швидкісні ліміти зв'язку та пошук рішень

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія SpaceX встановила поріг допустимої швидкості терміналів Starshield і Starlink у русі на рівні близько 160 кілометрів за годину, про що повідомлялося на нашому сайті.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що такі штучні обмеження фактично блокують роботу українських швидкісних дронів-перехоплювачів проти ворожих безпілотників "Шахед".

З цієї причини Київ веде переговори з партнерами та активно розглядає альтернативні канали управління для бойової техніки.