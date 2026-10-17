Відповідаючи на питання журналістів 17 жовтня, президент назвав ці обмеження спланованою операцією.

Що відомо про обмеження роботи Starlink

За словами Зеленського, для перевірки кілька автомобілів зі Starlink відправили до країн Євросоюзу. Там, де дозволено такий рух, машини розганялися до понад 180 кілометрів за годину – і зв'язок працював.

Президент заявив, що є відповідні фіксації та докази.

Натомість в Україні після перевищення приблизно 161 кілометра за годину термінал вимикається, через що втрачається зв'язок із дроном.

Висновок наступний. Обмеження діють, обмеження діють на території України і обмеження не діють на території країн Європейського Союзу. Тобто, це спланована операція,

– наголосив Зеленський.

Це блокує застосування частини дронів-перехоплювачів проти реактивних "Шахедів", а ще – доставку їжі та води дронами зі Starlink на ізольовані бойові позиції.

Попри це, для збиття російських БпЛА Україна продовжує використовувати авіацію, ракети та інші засоби ППО.

"Це дуже важливо, куди не може пройти військовий або та чи інша техніка. Там є ізоляція завдяки контролю дронами ворога. І цієї можливості на сьогодні просто немає", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що зараз Україна веде переговори зі SpaceX і Пентагоном щодо скасування обмеження Starlink.

Він зауважив, що це не лише технічне питання та бізнес-питання, а й політичне.