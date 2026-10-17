Отвечая на вопросы журналистов 17 октября, президент назвал эти ограничения спланированной операцией.

Что известно об ограничениях работы Starlink

По словам Зеленского, для проверки несколько автомобилей со Starlink отправили в страны Евросоюза. Там, где разрешено такое движение, машины разгонялись до более чем 180 километров в час – и связь работала.

Президент заявил, что имеются соответствующие записи и доказательства.

В то же время в Украине при превышении скорости примерно 161 километра в час терминал отключается, поэтому теряется связь с дроном.

Вывод следующий. Ограничения действуют на территории Украины, а на территории стран Европейского Союза – нет. То есть это спланированная операция,

– подчеркнул Зеленский.

Это блокирует применение части дронов-перехватчиков против реактивных "Шахедов", а также – доставку еды и воды дронами со Starlink на изолированные боевые позиции.

Несмотря на это, для сбивания российских БПЛА Украина продолжает использовать авиацию, ракеты и другие средства ПВО.

"Это очень важно там, куда не может пройти военный или та или иная техника. Там существует изоляция благодаря контролю со стороны дронов противника. И такой возможности на сегодняшний день просто нет", – рассказал Зеленский.

Напомним, что советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что сейчас вед Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагонома по отмене ограничений на использование Starlink.

Он отметил, что это не только технический и бизнес-вопрос, но и политический.