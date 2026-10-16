Из-за снижения скорости украинские БПЛА стали гораздо более легкой мишенью для российских систем поражения. Об этом в интервью Associated Press рассказал советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Но теперь мы понимаем, что это не только технический вопрос и не только бизнес-вопрос, но и политический.

– сказал "Флэш"

Военная модификация Starshield является основой операций дронов и ранее функционировала без ограничений по скорости. Украинская армия применяла ее для управления аппаратами, которые на высокой скорости сбивают реактивные вражеские беспилотники. "Наши ребята в Вооруженных Силах доказывают, что это решение работает эффективно", – отметил Бескрестнов. Однако из-за внезапных изменений стабильность работы боевых расчетов оказалась под угрозой.

Установленные ограничения также затронули работу украинских вертолетов, которые охотятся на винтовые беспилотники Shahed. При этом комплексы не функционируют на территории России и не задействованы для атак на местные нефтеперерабатывающие заводы.

Реакция Белого дома и переговоры с партнерами

Основатель SpaceX Илон Маск ранее отметил, что правительство США контролирует сервис, а решения принимают американские военные и руководство страны-"партнера". Пентагон пока не дал комментариев относительно введенных ограничений.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не отдавал никаких приказов о блокировке связи.

Ну, я не знаю, был ли это кто-то, но это был не я, и я не думаю, что это был Илон. И, насколько я понимаю, все так же, как и всегда,

– заявил американский лидер.

Поиск альтернатив и угроза со стороны России

После обращений Киева компания устранила сбои в сети, однако скоростной барьер остался. Сейчас украинская сторона выясняет возможность перехода на отдельный авиационный пакет, стоимость которого значительно превышает предыдущие тарифы.

Сейчас мы ведем активные переговоры с Пентагоном, SpaceX и правительством США. И пока мы не знаем, каким будет решение,

– сообщил Бескрестнов.

По словам советника, Украина активно рассматривает альтернативные каналы спутниковой связи, в частности системы от Amazon и европейской компании Eutelsat с сетью OneWeb. Помимо рисков блокировки, угрозу представляют российские войска, которые развертывают средства радиоэлектронной борьбы вдоль фронта и создают собственную спутниковую сеть "Рассвет".

Спутниковая связь остается критически важной не только для ведения боевых действий, но и для морального духа военных.

На многих должностях Starlink – единственный способ поговорить со своими семьями. Мало кто об этом задумывается, но это очень важно для поддержки военных,

– отметил "Флэш".

Напомним, в ночь на 14 октября без предупреждения Украина ограничила скорость работы терминалов Starshield в движении до 160 километров в час. После вмешательства украинских военных и оборонных ведомств связь в пределах этого лимита стабилизировали.