Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-конференции.

Что сказал президент об ограничениях в работе Starlink?

Зеленский подчеркнул, что качество и скорость спутниковой связи пока не восстановлены полностью. В то же время процесс постепенного восстановления необходимых параметров сети уже идет.

Он также обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины не используют технологии Starlink для нанесения дальнобойных ударов по территории России. Украина ранее официально обращалась к компании SpaceX с просьбой открыть такую техническую возможность, однако ситуация остается прежней.

Почему эти технологии важны?

Украинские военные использовали оборудование спутниковой связи, в частности, для уничтожения вражеских воздушных целей. Речь идет о реактивных беспилотниках Shahed, скорость полета которых превышает 400 километров в час.

После того как скорость работы связи в движении ограничили до 70 километров в час, защитники лишились возможности сбивать часть этих ударных беспилотников. Это существенно ослабило противовоздушное прикрытие гражданских городов и позиций армии.

Не менее серьезные проблемы искусственные технические барьеры создали для тылового обеспечения фронта. Бойцы на передовой неделями находятся на позициях под постоянным контролем российских дронов, поэтому доставлять воду и продовольствие приходится с помощью беспилотников со Starlink на высокой скорости.

Отключали логистику и отключали защиту гражданского населения. Поэтому это очень неприятно,

– сказал Зеленский.

Пока Киев не планирует полностью заменять американскую систему. В то же время Украина активно контактирует с союзниками для создания резервных возможностей.

Мы не говорим о замене Starlink. То есть мы работаем с некоторыми странами, включая Францию, чтобы иметь дополнительные возможности,

– отметил он.

Что предшествовало перебоям со связью?

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 14 октября в Украине внезапно начали фиксировать сбои в работе Starlink во время движения, после чего порог допустимой скорости аппаратуры снизили до 60 – 70 километров в час. Из-за этого военные сорвали ряд специальных задач, а Владимир Зеленский призвал SpaceX немедленно пересмотреть ошибочное решение.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, стабильная спутниковая связь остается крайне необходимой для украинских беспилотников, чтобы своевременно нейтрализовывать угрозы и эффективно действовать в условиях вражеской радиоэлектронной борьбы.