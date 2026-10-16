Це глава української держави зазначив під час пресконференції.

Що сказав президент про обмеження роботи Starlink?

Зеленський наголосив, що якість та швидкість супутникового зв'язку наразі повернули не повністю. Водночас процес поступового відновлення потрібних параметрів мережі вже триває.

Він також звернув увагу на те, що Збройні сили України не використовують технології Starlink для далекобійних ударів по території Росії. Україна раніше офіційно зверталася до компанії SpaceX із проханням відкрити таку технічну можливість, однак ситуація залишається незмінною.

Чому технології важливі?

Українські військові застосовували обладнання супутникового зв'язку зокрема для знищення ворожих повітряних цілей. Йдеться про реактивні Shahed, швидкість польоту яких перевищує 400 кілометрів на годину.

Після того як швидкість функціонування зв'язку в русі обмежили до 70 кілометрів на годину, захисники втратили змогу збивати частину цих ударних безпілотників. Це суттєво послабило протиповітряне прикриття цивільних міст і позицій армії.

Не менш серйозні проблеми штучні технічні бар'єри створили для тилового забезпечення фронту. Бійці на передовій тижнями перебувають на позиціях під постійним контролем російських дронів, тому доставляти воду та харчі доводиться безпілотниками зі Starlink на високій швидкості.

Відключали логістику і відключали захист цивільного населення. Тому це дуже неприємно,

– сказав Зеленський.

Наразі Київ не планує повністю замінювати американську систему. Водночас Україна активно контактує із союзниками задля створення резервних можливостей.

Ми не говоримо про заміну Starlink. Тобто ми працюємо з деякими країнами, включно з Францією, щоб мати ще можливості,

– зазначив він.

Що передувало перебоям зі зв'язком?

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 14 жовтня в Україні раптово почали фіксувати збої в роботі Starlink під час руху, після чого поріг допустимої швидкості апаратури знизили до 60 – 70 кілометрів на годину. Через це військові зірвали низку спеціальних завдань, а Володимир Зеленський закликав SpaceX негайно переглянути помилкове рішення.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, стабільний супутниковий зв'язок залишається критично необхідним для українських безпілотників, аби вчасно знешкоджувати загрози та ефективно діяти в умовах ворожої радіоелектронної боротьби.