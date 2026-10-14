Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Що сказав Зеленський у зверненні до Маска?

Президент України заявив, що виникнення перешкод у функціонуванні супутникового зв'язку здатне безпосередньо вплинути на безпекову ситуацію. У зв'язку з цим пролунав прямий публічний заклик негайно переглянути запроваджені обмеження.

Рішення обмежити швидкість руху з використанням Starlink для України є великою помилкою. Воно призведе до багатьох людських втрат. Тому моє послання Ілону Маску полягає в тому, що я дуже сподіваюся, що це лише помилка,

– наголосив Зеленський.

Президент також висловив припущення щодо можливих внутрішніх збоїв у налаштуваннях супутникового комплексу.

Можливо, якась серйозна технічна проблема, я не знаю. Але ми просимо відновити його роботу. І я думаю, що це буде чесно і по-партнерськи,

– підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня в Україні обмежили роботу терміналів Starlink, через що, за словами ексрадника міністра оборони Сергія Стерненка та радника президента з технологічних питань Сергія Бескрестнова, українські військові зірвали низку важливих місій. Зокрема, зв'язок почав зникати під час руху на швидкості понад 160 кілометрів на годину, а згодом поріг обмеження знизили до 60 – 70 кілометрів на годину.

Бескрестнов зазначив, що Сили оборони не попереджали про нові обмеження, і припустив, що вони можуть бути пов'язані з поточною політичною ситуацією.