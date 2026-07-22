Це перший випадок: Україна збила російський винищувач за допомогою F-16 у повітряною бою

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джон Деніел Кейн заявив, що український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному бою.

Про це він сказав під час слухань у Комітеті Сенату США у вівторок, 21 липня.

Як Україна збила російський винищувач?

Ден Кейн заявив, що нещодавно світ став свідком першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач.

За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони,

– підкреслив він.

Під час слухань сенатор від Демократичної партії США Річард Дурбін також поцікавився можливими наслідками припинення фінансування української протиповітряної оборони протягом трьох років.

У відповідь Кейн знову зазначив, що Україна розвиває свої оборонні спроможності.

Я хочу підкреслити, що неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає в масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від їхніх можливостей "земля – повітря" до "повітря – повітря",

– сказав генерал.

До слова, нещодавно Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16 для підготовки більшої кількості пілотів. Такі тренажери моделюють сценарії бойових місій, відпрацьовують швидкість реакції та ситуаційну обізнаність – без ризику для техніки та екіпажу. Технологія дозволяє детально моделювати виконання конкретних бойових завдань ще до вильоту на реальних літаках.

Окрім того, Чехія передала 10 легкомоторних навчальних літаків ALTO NG для льотної підготовки курсантів і тренування пілотів.