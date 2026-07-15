Україна зможе купувати китайські компоненти для безпілотників за кошти ЄС, – FT

Європейський Союз дозволив Україні використати частину оборонної позики на закупівлю китайських компонентів для безпілотників.

Про це повідомляє Financial Times.

Яке значення має рішення ЄС?

За інформацією видання, Київ отримав спеціальний дозвіл використати частину траншу обсягом 6 мільярдів євро на закупівлю компонентів для дронів китайського виробництва. Ці кошти є частиною ширшої програми підтримки України, яка передбачає 60 мільярдів євро на оборонні закупівлі.

Як зазначає Financial Times, це рішення демонструє, що Європейський Союз досі не зміг повністю забезпечити власне виробництво критично важливих компонентів для оборонної промисловості.

Цей крок також вкотре підкреслює роль Китаю у війні, адже його продукцію використовують і Україна, і Росія. Хоча ЄС неодноразово звинувачував Пекін у підтримці російського військово-промислового комплексу, українська оборонна промисловість також значною мірою залежить від китайських компонентів.

Попри постійні російські обстріли, Україна змогла створити одну з найінноваційніших оборонних галузей у Європі. У низці напрямів українські виробники вже випереджають традиційні європейські оборонні компанії, тоді як постачальники по всій Європі не встигають задовольняти потреби Києва,

– йдеться в матеріалі.

Зараз масштаби використання безпілотників, які стали головним видом озброєння на полі бою, досі перевищують виробничі можливості як України, так і її союзників щодо виготовлення окремих компонентів.

За словами українських посадовців, саме безпілотники нині спричиняють близько 80% втрат російських військ на полі бою.

Згідно з правилами програми ЄС, оборонна продукція, що закуповується за рахунок коштів блоку, має переважно походити з країн Європейського Союзу, України або держав-партнерів, зокрема Канади. Інші країни можуть долучитися до програми після укладення безпекового партнерства з ЄС, фінансової участі в механізмі та надання суттєвої допомоги Україні.

Правила також передбачають, що для постачальників із країн, які не входять до переліку схвалених партнерів, частка компонентів у контракті не може перевищувати 35%. Крім того, закупівлі не повинні суперечити безпековим і оборонним інтересам Європейського Союзу.

Втім, документ містить виняток. Якщо потрібну продукцію неможливо швидко закупити в країнах, які беруть участь у програмі, або її недостатньо для потреб України, Київ може звернутися до Брюсселя по спеціальний дозвіл.

За даними джерел Financial Times, Україна вже скористалася цією можливістю й отримала дозвіл у межах першого оборонного траншу обсягом 5,9 мільярда євро, який повністю призначений для закупівлі безпілотників. Це дозволить придбати окремі китайські компоненти, які наразі не виробляються в Європі в достатній кількості.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо, що Нідерланди разом із вітчизняними оборонними компаніями збільшать виробництво боєприпасів для Києва. Відповідне рішення ухвалили на тлі регулярних ударів Росії по Україні.