Україна навчилася збивати російську балістику без Patriot, – WSJ

Українські військові знайшли спосіб протидіяти російським балістичним ракетам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Йдеться про систему Lima, яка здатна впливати на навігаційні сигнали ракет і змушувати їх відхилятися від курсу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Що відомо про новий спосіб збивати російські балістичні ракети?

На початку 2026 року дві російські балістичні ракети прямували до важливого урядового об'єкта в Києві. Однак вони впали у Дніпро після того, як українські військові застосували систему Lima, яка вплинула на їхні радіосигнали.

До операції був залучений український підрозділ радіоелектронного придушення "Нічний дозор". Його командир із позивним "Алхімік" розповів журналістам, що Lima може випромінювати сигнали на відстань майже 200 кілометрів і впливати на дрони, ракети та керовані авіабомби.

Система працює не як традиційна ракета-перехоплювач. Вона намагається порушити навігацію ворожої зброї або керування нею, змусивши її змінити курс.

У листопаді 2025 року "Нічному дозору" також вдалося перехопити російську гіперзвукову ракету "Кинджал" за допомогою Lima. Українські військові заявили, що система передала ракеті помилковий навігаційний сигнал. Через це "Кинджал" змінив напрямок і, за їхньою версією, розпався під впливом навантажень, спричинених власною швидкістю.

Водночас ефективність Lima залежить від типу цілі та її захисту від радіоелектронного впливу. Російські ракети й дрони постійно вдосконалюють системи навігації, намагаючись протидіяти українським засобам РЕБ.

Зокрема, наприкінці 2024 року українські військові виявили у російській зброї китайські антени з керованою діаграмою спрямованості, які можуть визначати напрямок сигналу придушення та допомагати обходити перешкоди.

Після цього "Нічний дозор" разом із виробником Lima розробив оновлену систему Lima Quant, покликану протидіяти таким технологіям. Росіяни, своєю чергою, збільшували кількість антен у своїх системах, змушуючи українських розробників постійно адаптуватися.

Західні та українські експерти з протиповітряної оборони вважають, що системи на кшталт Lima можуть зривати атаки балістичних ракет.

Водночас це не є повноцінною заміною Patriot. Кінетичні перехоплювачі залишаються важливим елементом захисту від балістики, тоді як РЕБ є значно дешевшим способом протидії окремим повітряним цілям.

Нагадаємо, українські інженери створили нову малу ракету "Ніка" та успішно протестували спільний з Німеччиною безпілотник-перехоплювач "Спис". Обидві розробки призначені для знищення ворожих ударних дронів з реактивними двигунами.