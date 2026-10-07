Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что известно о новом способе сбивать российские баллистические ракеты?

В начале 2026 года две российские баллистические ракеты направлялись к важному правительственному объекту в Киеве. Однако они упали в Днепр после того, как украинские военные применили систему Lima, которая повлияла на их радиосигналы.

К операции было привлечено украинское подразделение радиоэлектронного подавления "Ночной дозор". Его командир с позывным "Алхимик" рассказал журналистам, что "Lima" может излучать сигналы на расстояние почти 200 километров и воздействовать на дроны, ракеты и управляемые авиабомбы.

Система работает не как традиционная ракета-перехватчик. Она пытается нарушить навигацию или управление вражеским оружием, заставив его изменить курс.

В ноябре 2025 года "Ночному дозору" также удалось перехватить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью Lima. Украинские военные заявили, что система передала ракете ложный навигационный сигнал. Из-за этого "Кинжал" изменил направление и, по их версии, развалился под воздействием нагрузок, вызванных собственной скоростью.

В то же время эффективность Lima зависит от типа цели и ее защиты от радиоэлектронного воздействия. Российские ракеты и дроны постоянно совершенствуют системы навигации, пытаясь противодействовать украинским средствам РЭБ.

В частности, в конце 2024 года украинские военные обнаружили в российском оружии китайские антенны с управляемой диаграммой направленности, которые могут определять направление сигнала подавления и помогать обходить помехи.

После этого "Ночной дозор" совместно с производителем Lima разработал обновленную систему Lima Quant, призванную противодействовать таким технологиям. Россияне, в свою очередь, увеличивали количество антенн в своих системах, вынуждая украинских разработчиков постоянно адаптироваться.

Западные и украинские эксперты по противовоздушной обороне считают, что системы типа Lima могут срывать атаки баллистических ракет.

В то же время это не является полноценной заменой Patriot. Кинетические перехватчики остаются важным элементом защиты от баллистических ракет, тогда как РЭБ является значительно более дешевым способом противодействия отдельным воздушным целям.

Напомним, украинские инженеры создали новую малогабаритную ракету "Ника" и успешно протестировали совместный с Германией беспилотник-перехватчик "Спис". Обе разработки предназначены для уничтожения вражеских ударных дронов с реактивными двигателями.