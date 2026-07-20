Український FPV-дрон з ШІ навчився атакувати навіть після втрати зв'язку

Українські компанії The Fourth Law і TAF Industries кодифікували ударний FPV-дрон "Колібрі 10 Advance" з модулем автономного донаведення TFL-1. Головна особливість комплексу — здатність автоматично завершувати атаку після захоплення цілі, навіть якщо на фінальній ділянці польоту оператор втратить зв'язок через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Про кодифікацію "Колібрі 10 Advance" повідомили розробники. Безпілотник вже доступний для державних закупівель через платформу DOT-Chain та маркетплейс Brave1 Market, де його можна придбати за програмою е-Балів.

Головна перевага – автономне донаведення

Основою нового комплексу став програмний модуль TFL-1, побудований на алгоритмах штучного інтелекту. Його головне завдання – взяти на себе наведення дрона на останніх секундах польоту.

Оператор захоплює ціль на дистанції до одного кілометра, після чого безпілотник переходить в автономний режим. Навіть якщо російські засоби РЕБ повністю заглушать канал зв'язку, FPV-дрон продовжує супроводжувати ціль і завершує атаку самостійно.

При цьому людина не виключається з процесу. До моменту втрати зв'язку оператор може змінити точку прицілювання або скоригувати атаку.

За словами розробників, інтеграція TFL-1 підвищує результативність бойових місій у 2-4 рази. Водночас ці показники поки базуються на оцінках виробників і не супроводжуються деталями методики випробувань.

Працює там, де не допомагає звичайний FPV

Розробники називають однією з головних переваг "Колібрі 10 Advance" здатність уражати цілі за радіогоризонтом або в районах, де активно працюють російські комплекси радіоелектронної боротьби.

Дрон також отримав режим круїзного польоту. Він дозволяє автоматично утримувати курс, висоту та швидкість без постійних команд оператора, що допомагає проходити ділянки із сильними перешкодами.

На фінальному етапі польоту модуль TFL-1 розпізнає об'єкти розміром від одного квадратного метра та може супроводжувати рухомі цілі, які рухаються зі швидкістю до 80 км/год.

До чотирьох кілограмів бойового навантаження

"Колібрі 10 Advance" побудований на 10-дюймовій FPV-платформі та може нести від одного до чотирьох кілограмів корисного навантаження.

Залежно від маси боєприпасу дальність польоту становить від 15 до 40 кілометрів, а максимальна робоча висота сягає двох кілометрів.

Безпілотник комплектується батареєю збільшеної ємності та дводіапазонною системою зв'язку, що підвищує стійкість до перешкод.

Спільна розробка двох українських компаній

Про співпрацю з TAF Industries засновник і генеральний директор The Fourth Law Ярослав Ажнюк повідомив ще 15 липня. За інформацією Defender Media, робота над спільним проєктом стартувала навесні 2026 року.

Кодифікація означає, що комплекс офіційно допущений до використання у Силах оборони та може закуповуватися державним коштом.

Чому автономність стає новим стандартом

Російські засоби РЕБ дедалі частіше розривають зв'язок між оператором і FPV-дроном саме на останніх секундах польоту, коли апарат вже наблизився до цілі. Через це навіть успішно виконаний політ може завершитися промахом. Один з варіантів протидії – запуск дронів з глушінням РЕБ.

Саме тому українські виробники активно переходять до систем автономного донаведення. Якщо раніше головним способом протидії РЕБ було використання оптоволоконного керування, то тепер дедалі більше компаній інтегрують модулі штучного інтелекту, які дозволяють безпілотнику самостійно завершити атаку після захоплення цілі.

"Колібрі 10 Advance" став уже другим кодифікованим рішенням The Fourth Law із модулем TFL-1. Раніше компанія представила нічний ударний безпілотник Lupynis-10, який також використовує систему автономного донаведення.