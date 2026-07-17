Про нову модифікацію безпілотника повідомила компанія The Fourth Law. Після кодифікації Lupynis-10-TFL-1-T вже з'явився на платформі DOT-Chain та державному маркетплейсі Brave1 Market, де військові підрозділи можуть замовляти його за програмою е-балів.

Головна перевага — нічна робота

На відміну від більшості стандартних FPV-дронів, нова версія Lupynis розрахована на застосування після заходу сонця. Для цього безпілотник оснастили тепловізійною камерою Kurbas-640ᵅ, розробленою українською компанією Odd Systems.

Тепловізор дозволяє виявляти та супроводжувати цілі незалежно від рівня освітлення, що особливо важливо під час нічних операцій. Саме в темний час доби російська армія дедалі активніше використовує логістику, перекидання техніки та ротації особового складу, намагаючись уникнути спостереження.

У компанії зазначають, що поєднання тепловізійної камери та нового модуля автономності дозволяє виконувати бойові завдання навіть в умовах активної роботи російських засобів радіоелектронної боротьби. Хоча і для них є свої дрони, які протидіють РЕБ.

Частину роботи бере на себе штучний інтелект

Lupynis-10-TFL-1-T отримав модуль автономності TFL-1, який забезпечує перший рівень автономного польоту.

Після захоплення цілі система супроводжує її до самого моменту ураження. На фінальній ділянці польоту безпілотник використовує нейромережу для автоматичного розпізнавання об'єкта, а оператор за потреби може скоригувати точку влучання.

За даними виробника, система здатна захоплювати цілі на дистанції від 50 до 800 метрів, підтримує круїзний режим польоту та автоматичне супроводження цілі.

До 30 кілометрів польоту

Безпілотник може доставляти до одного кілограма бойового навантаження на відстань до 30 кілометрів. Максимальна тривалість польоту становить близько 30 хвилин.

Крейсерська швидкість Lupynis складає 60 км/год, а максимальна — до 120 км/год.

Максимальна локалізація

У The Fourth Law зазначають, що новий безпілотник побудований із максимальним використанням українських компонентів.

Зокрема, він використовує вітчизняний польотний стек "Карма", який поєднує польотний контролер і регулятори швидкості двигунів. Також дрон отримав українську 10-дюймову карбонову раму.

Вартість Lupynis-10-TFL-1-T на Brave1 Market становить 48 тисяч гривень.

Чому нічні дрони стають дедалі важливішими

Останнім часом саме нічні безпілотні операції стали одним із найдинамічніших напрямків розвитку війни дронів. Зменшена видимість ускладнює виявлення операторів і самих безпілотників, а тепловізійні системи дозволяють знаходити техніку та живу силу навіть у повній темряві.

Поєднання тепловізора, автономного наведення та стійкості до радіоелектронної боротьби робить такі платформи одним із перспективних напрямків розвитку українських ударних FPV-комплексів, особливо для роботи вночі, коли противник традиційно намагається проводити найбільш важливі переміщення. До речі, систему перехоплення FPV-дронів розробили в Ізраїлі.