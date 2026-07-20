О кодификации "Колибри 10 Advance" сообщили разработчики. Беспилотник уже доступен для государственных закупок через платформу DOT-Chain и маркетплейс Brave1 Market, где его можно приобрести по программе "е-Баллов".

Главное преимущество – автономное донаведение

Основой нового комплекса стал программный модуль TFL-1, построенный на алгоритмах искусственного интеллекта. Его главная задача – взять на себя наведение дрона в последние секунды полета.

Оператор захватывает цель на дистанции до одного километра, после чего беспилотник переходит в автономный режим. Даже если российские средства РЭБ полностью заглушат канал связи, FPV-дрон продолжает сопровождать цель и завершает атаку самостоятельно.

При этом человек не исключается из процесса. До момента потери связи оператор может изменить точку прицеливания или скорректировать атаку.

По словам разработчиков, интеграция TFL-1 повышает результативность боевых миссий в 2-4 раза. В то же время эти показатели пока основаны на оценках производителей и не сопровождаются подробностями методики испытаний.

Работает там, где не помогает обычный FPV

Разработчики называют одним из главных преимуществ "Колибри 10 Advance" способность поражать цели за радиогоризонтом или в районах, где активно работают российские комплексы радиоэлектронной борьбы.

Дрон также получил режим круизного полета. Он позволяет автоматически удерживать курс, высоту и скорость без постоянных команд оператора, что помогает проходить участки с сильными помехами.

На заключительном этапе полета модуль TFL-1 распознает объекты размером от одного квадратного метра и может сопровождать движущиеся цели, скорость которых достигает 80 км/ч.

До четырех килограммов боевой нагрузки

"Колибри 10 Advance" построен на 10-дюймовой FPV-платформе и может нести от одного до четырех килограммов полезной нагрузки.

В зависимости от массы боеприпаса дальность полета составляет от 15 до 40 километров, а максимальная рабочая высота достигает двух километров.

Беспилотник комплектуется батареей увеличенной емкости и двухдиапазонной системой связи, что повышает устойчивость к помехам.

Совместная разработка двух украинских компаний

О сотрудничестве с TAF Industries основатель и генеральный директор The Fourth Law Ярослав Ажнюк сообщил еще 15 июля. По информации Defender Media, работа над совместным проектом стартовала весной 2026 года.

Кодификация означает, что комплекс официально допущен к использованию в Силах обороны и может закупаться за государственный счет.

Почему автономность становится новым стандартом

Российские средства РЭБ все чаще прерывают связь между оператором и FPV-дроном именно в последние секунды полета, когда аппарат уже приблизился к цели. Из-за этого даже успешно выполненный полет может завершиться промахом. Один из вариантов противодействия – запуск дронов с подавлением РЭБ.

Именно поэтому украинские производители активно переходят на системы автономного донаведения. Если раньше главным способом противодействия РЭБ было использование оптоволоконного управления, то теперь все больше компаний интегрируют модули искусственного интеллекта, которые позволяют беспилотнику самостоятельно завершить атаку после захвата цели.

"Колибри 10 Advance" стал уже вторым кодифицированным решением The Fourth Law с модулем TFL-1. Ранее компания представила ночной ударный беспилотник Lupynis-10, который также использует систему автономного донаведения.