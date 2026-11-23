Затоплення російського корвета "Меркурій" біля берегів Лівії показало, що українські військові операції вийшли далеко за межі Чорного моря. Повідомлення про діяльність українських фахівців надходять також із Судану, Малі та Сирії. Які з цих операцій підтверджені, а які відомі лише з розслідувань журналістів та OSINT-аналітиків?

Українські військові та розвідники протидіють російським інтересам на Близькому Сході та в Африці. Про їхню діяльність у вересні 2026 року розповіло CNN, журналісти якого поспілкувалися з українськими операторами дронів, військовими та джерелами в розвідці.

А французький OSINT-аналітик Клеман Молен склав карту ударів по російських кораблях у Середземному морі, назвавши цей район "Середземноморським фронтом України".

Лівія: морські дрони проти російського флоту

Найгучнішою операцією стало затоплення російського корвета "Меркурій" у порту Бенгазі 22 листопада 2026 року.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські сили використали сім морських безпілотників. Разом із корветом, за його словами, було знищено вертоліт Ка-27, а другою ураженою ціллю став суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення озброєння. Reuters повідомляє і про супутникові знімки затопленого корабля. Раніше Мілітарі 24 пояснював, чому російська авіація в Лівії не змогла захистити "Меркурій".

Але операції в Середземному морі почалися раніше. 19 грудня 2025 року СБУ повідомила про удар повітряними дронами по танкеру QENDIL із російського "тіньового флоту". У березні 2026 року поблизу Мальти був пошкоджений газовоз ARCTIC METAGAZ. Москва звинуватила Україну, хоча Київ тоді не підтвердив участі в атаці.

На карті Клемана Молена також позначені знайдений у травні український морський дрон біля грецької Лефкади та вереснева атака на судно LADY MARIIA. Ці епізоди мають різний ступінь підтвердження.

Повідомлення про атаки на російські кораблі та судна у Середземному морі з грудня 2025 до листопада 2026 року. Мапа: Clément Molin

Маршрути на карті ведуть із західної Лівії в напрямку російських об’єктів на сході країни. CNN навело свідчення українського оператора про використання бази в районі Місрати для морських операцій та навчання місцевих військових. Проте влада Триполі заперечувала надання своїх об’єктів для атак проти інших держав. Тому стрілки на мапі не слід вважати підтвердженими траєкторіями польоту чи руху дронів.

Є і розбіжність щодо другого судна, атакованого біля Бенгазі: аналітик позначив його як ASCALON, тоді як Зеленський 23 листопада назвав MV ANGARA. Це різні ідентифікації, які потребують уточнення.

Малі та Судан: українські дрони проти російських найманців

У Малі українські фахівці, за розслідуванням CNN, співпрацюють із туарезькими повстанцями, які протистоять урядовим військам та російському "Африканському корпусу", створеному на основі структур ПВК "Вагнера". Журналісти повідомили про групу приблизно з 15 українських спеціалістів, які допомагали місцевим силам опановувати ударні дрони та планувати операції.

Про можливу співпрацю української розвідки з туарегами заговорили ще 2024 року, коли повстанці розгромили колону російських найманців поблизу Тінзауатена. Тоді 24 Канал розбирав обставини поразки вагнерівців.

У Судані українським спецпризначенцям також приписували операції проти Сил швидкого реагування (RSF), пов’язаних із російськими найманцями. Повідомлення про такі дії з’являлися ще у 2023 році. Згодом оприлюднили відео з полоненими вагнерівцями. За інформацією CNN, українські військові спеціалісти працювали в Судані й у 2026 році, але масштаби їхньої участі в конкретних операціях залишаються непублічними.

Географія повідомлень про діяльність українських військових і розвідників за межами України. Мапа: DNIPRO OSINT.

Сирія: українські FPV проти союзників Москви

У грудні 2024 року The Washington Post повідомила, що українська розвідка відправила сирійським повстанцям близько 150 FPV-дронів і приблизно 20 операторів. За даними джерел видання, українські фахівці допомагали силам, які воювали проти режиму Башара Асада та його російських союзників.

Ці повідомлення з’явилися на тлі повалення режиму Асада наприкінці 2024 року. Водночас західні джерела оцінювали український внесок як обмежений порівняно з масштабом усієї сирійської кампанії.

Чому протистояння виходить за межі України

Російська військова присутність за кордоном забезпечує Москві доступ до портів, баз, логістичних маршрутів і місцевих союзників. У Лівії це особливо помітно: підтримувані Росією сили Халіфи Хафтара контролюють значну частину сходу країни, тоді як на заході діє міжнародно визнаний уряд у Триполі.

Українські операції створюють додаткові ризики для російської військової логістики, а передача технологій дронів місцевим партнерам дозволяє протидіяти російським силам і далеко за межами Європи. Як раніше аналізував Мілітарі 24, морські дрони стали інструментом боротьби з російським впливом у Середземному морі.

При цьому не всі операції, які приписують Україні, мають офіційне підтвердження. Найпереконливішими залишаються випадки, щодо яких є заяви посадовців, свідчення учасників або незалежні зображення наслідків ударів. Решту повідомлень, особливо про базування та маршрути дронів, слід оцінювати з урахуванням неповноти відкритих даних.