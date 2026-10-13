Українські тепловізори "Курбас" можуть виробляти у США для американських дронів

Українські тепловізійні камери "Курбас-640", які використовують на фронті, можуть встановлювати на американські військові безпілотники. Компанії The Fourth Law та Odd Systems підписали меморандум із Performance Drone Works (PDW), який також передбачає вивчення можливості виробництва цих камер у США.

Про домовленість повідомила американська компанія PDW. Меморандум підписали під час оборонної виставки AUSA у Вашингтоні.

Партнери перевірять сумісність українських камер із безпілотниками PDW, визначать технічні вимоги до інтеграції та оцінять можливість локалізувати виробництво на американських підприємствах. Наразі йдеться про наміри, а не про готовий контракт на серійні постачання.

Українські тепловізори для американських безпілотників

Performance Drone Works розробляє багатоцільові військові безпілотники, системи зв'язку, програмне забезпечення та обладнання для них.

За словами генерального директора компанії Джеймса Слайдера, співпраця має поєднати технологію, перевірену в Україні, з американськими інженерними й виробничими можливостями.

Для нового проєкту розглядають камери сімейства "Курбас-640". Виробник не уточнив, на які саме моделі дронів PDW їх планують встановлювати та коли можуть розпочатися практичні випробування.

У Гантсвіллі, штат Алабама, PDW розвиває виробничий комплекс Drone Factory 01 площею понад 8300 квадратних метрів. Підприємство має займатися випуском компонентів та інтеграцією технологій партнерів. У межах домовленості PDW може стати виробничим партнером The Fourth Law та Odd Systems на території США.

Що відомо про камери "Курбас"

Лінійку "Курбас" створила українська Odd Systems. На відміну від звичайних камер, тепловізори реєструють інфрачервоне випромінювання та дозволяють отримувати зображення в темряві. Таке обладнання використовують на розвідувальних, ударних дронах і перехоплювачах.

За твердженням Odd Systems, камери "Курбас" постачають понад 200 виробникам безпілотників. Компанія називає свою розробку найпоширенішою тепловізійною камерою українського виробництва на фронті. Раніше вона також демонструвала модифікацію "Курбас-640β" зі спеціалізованими режимами роботи. Водночас меморандум із PDW не уточнює, що американські дрони отримають саме версію "Бета".

Тепловізійні камери є одним із компонентів українських безпілотних технологій, які поступово виходять на міжнародний ринок. The Fourth Law також працює над системами автономного наведення: як раніше розповідав Мілітарі 24, її модуль TFL-1 встановили на кодифікований FPV-дрон "Колібрі 10 Advance", здатний завершувати атаку після втрати зв'язку з оператором.

"Курбас-640 Бета" на дроні. Фото Оборонка

Навіщо переносити виробництво до США

Співпраця з PDW пов'язана з ініціативою Project Foundation, яку розвивають The Fourth Law та Odd Systems. Її мета - створити виробництво тепловізійних сенсорів і надійніші ланцюги постачання у Європі та США, зменшивши залежність від імпортних компонентів, зокрема китайських.

Ще в лютому 2026 року співзасновник Odd Systems Ярослав Ажнюк говорив про плани створити фабрику потужністю до мільйона сенсорів на рік. Проте виготовлення тепловізійного сенсора та складання готової камери - різні виробничі процеси. Сторони поки не оголосили, які саме операції можуть перенести на потужності PDW.

"Камери "Курбас" були створені та випробувані на передовій. Разом із PDW ми можемо принести цю технологію на американські платформи, а через Project Foundation - побудувати ланцюг постачання тепловізійних сенсорів безпосередньо на території США", - зазначив Ярослав Ажнюк.

Українські розробки дедалі частіше виходять на американський ринок

Домовленість із PDW вписується у ширшу співпрацю українських оборонних виробників зі США. Причому американські партнери цікавляться не лише готовими безпілотниками, а й технологіями, які можна інтегрувати у власні вироби.

Наприклад, Мілітарі 24 повідомляв про експорт до США 2000 українських ударних дронів F10 за програмою Drone Dominance. В іншому сегменті американські партнери планують локалізувати виробництво українських морських дронів Magura.

На відміну від постачання готових апаратів, домовленість Odd Systems, The Fourth Law та PDW стосується окремої технології, яку можуть встановлювати на американські платформи та потенційно виготовляти у США. Терміни інтеграції, обсяги виробництва й вартість майбутніх контрактів поки не оголошені.