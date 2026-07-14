Український дрон Lucky Strike отримав "зір", який допомагає повертатися додому без GPS

Українська компанія PG Robotics представила оновлений розвідувально-ударний безпілотник Lucky Strike-2.1. Він може продовжувати політ і автоматично повертатися додому після втрати сигналу супутникової навігації.

Український дрон Lucky Strike-2 отримав нову версію з індексом 2.1, повідомляє "Мілітарний". Головною зміною стала система оптичної навігації, яка допомагає апарату визначати своє положення без GPS.

Як дрон орієнтується без GPS

За навігацію відповідає оптичний модуль Salamandra. Замість супутникового сигналу він аналізує зображення земної поверхні, отримане з камери безпілотника.

Система порівнює кадри під час руху та визначає, як змінюється положення апарата. Завдяки цьому дрон може тримати курс, зависати в заданій точці та знайти шлях назад після втрати GPS.

У PG Robotics порівнюють супутникову навігацію з дорожніми знаками для водія. Якщо вони зникають, апарат має орієнтуватися за тим, що бачить навколо себе.

Обробка зображення відбувається безпосередньо на борту. Для цього Lucky Strike-2.1 отримав нову обчислювальну платформу. Дані не потрібно постійно передавати оператору, тому система менше навантажує канал зв'язку.

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Навіщо дрону потрібен власний "зір"

Сигнал GPS можна заглушити або спотворити засобами радіоелектронної боротьби. У такому разі звичайний безпілотник ризикує втратити орієнтацію, відхилитися від маршруту або не повернутися до оператора.

Оптична навігація не робить апарат повністю невразливим до радіоелектронної боротьби. Водночас вона прибирає критичну залежність від одного джерела координат.

Це особливо важливо для багаторазових платформ. Автоматичне повернення дозволяє зберегти сам безпілотник, його камери та інше встановлене обладнання навіть після втрати супутникового сигналу.

Що ще змінили у Lucky Strike-2.1

Крім модуля Salamandra, розробники оновили силову установку, акумуляторний блок та бортову електроніку. Доопрацювання отримали всі три версії дрона, розраховані на використання вдень і вночі та з різними типами передавання відеосигналу.

У компанії кажуть, що зміни внесли після відгуків військових підрозділів. Для передавання керування, відео й телеметрії використовується цифровий канал зі здатністю автоматично змінювати робочі частоти.

PG Robotics наразі завершує кодифікацію оновленого комплексу. Попередню версію Lucky Strike-2 компанія представила навесні 2026 року та заявила про підготовку її серійного виробництва.